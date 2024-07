Volvo Tech Hub w Krakowie. To tu w tajemnicy będą mogły przyjeżdżać zakamuflowane prototypy

W obliczu wyzwań, jakie stoją przed motoryzacją, technologia odgrywa kluczową rolę. Do pracy nad nią potrzeba wykwalifikowanych inżynierów i specjalistów. W powstałej ponad rok temu siedzibie Volvo Tech Hub w Krakowie pracuje ich obecnie około 100, ale już niebawem zespół ma powiększyć się o kilkuset nowozatrudnionych inżynierów. Z tego powodu Volvo Tech Hub przenosi się do nowej siedziby. Na finiszu prac budowlanych, wizytę w krakowskim Tech Hubie złożył szef Volvo – Jim Rowan.

Kiedy przyjechaliśmy tu po raz pierwszy i szukaliśmy lokalizacji na nasz hub technologiczny, wybraliśmy Kraków z nadzieją na realizację wszystkich naszych planów. Od rozpoczęcia działalności, przez budowanie zespołu, aż po dzisiejsze osiągnięcia, widzimy, że nasze oczekiwania się spełniają.

- mówi Jim Rowan, CEO Volvo Cars

Czego szukaliśmy? Innowacji, kreatywności, zaangażowania i pasji. Przede wszystkim chcieliśmy wykorzystać umiejętności, do których mamy dostęp tutaj, w Krakowie, aby wnieść wartość dodaną do grupy Volvo na całym świecie i zintegrować je z różnymi zespołami w firmie.

- dodaje.

Budynek będzie wyposażony w tajny garaż

Powstająca siedziba mieści się na 7 piętrach nowoczesnego biurowca w centrum biznesowym przy ulicy Fabrycznej, a z jego okien możemy dostrzec Wawel. Nowy biurowiec to największa transakcja na rynku komercyjnych nieruchomości biurowych w Krakowie w ostatnich 12 miesiącach. Projekt obejmuje m.in. garaż typu "top secret", który pozwoli na wprowadzanie do budynku prototypowych modeli w tajemnicy.

Czym będą zajmowali się pracownicy Volvo Tech Hub? Przede wszystkim oprogramowaniem do obecnych oraz przyszłych modeli Volvo. Przypomnijmy, że producent zadeklarował przejście na modele wyłącznie elektryczne już do 2030 roku, a na horyzoncie pojawiają się samochody autonomiczne. Volvo postrzega Polskę jako kraj obfity w zdolnych inżynierów, którzy gotowi są stawić czoła wyzwaniom, jakie stoją przed motoryzacją

Wart wspomnienia jest fakt, że firma Volvo odnotowała w maju wzrost sprzedaż modeli elektrycznych oraz hybryd typu plug-in aż o 37 proc. Względem analogicznego okresu w ubiegłym roku. To zasługa przede wszystkim modelu EX30.