Wiadomo, dlaczego tramwaj nieprędko pojedzie na Wilanów. Prezydent przeprasza warszawiaków

Z czwartkowego wpisu na platformie X (dawniej: Twitter) dowiedzieliśmy się, że na czele osób sfrustrowanych tą wiadomością jest prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski ogłosił ją 18 lipca br., czyli wkrótce po przekazaniu niepomyślnych wieści przez rzecznika Budimeksu Michała Wrzoska. Jestem przekonany, że takich osób jest więcej. Ta informacja nie mniej rozczarowała mieszkańców Wilanowa i części Mokotowa, którzy chcieli po wakacjach dojechać nową linią tramwajową do szkół i prac.

"Tramwaj do Wilanowa" nie pojedzie we wrześniu po torach, bo tory są złe

Każdego roku na początku września mnóstwo osób wraca do stolicy z urlopów i wyprawia dzieci do szkoły, a na ulicach tworzą się wtedy większe korki. Tramwaj miał je rozładować oraz zapewnić wygodną i przyjazną dla środowiska alternatywę dla jazdy autami. Pewnie część mieszkańców z południa Warszawy obserwująca postępy w budowie, już wcześniej domyślała się, że wykonawca może mieć problem z ukończeniem jej na czas. Teraz są tego pewni.

Przyczynę kolejnego już spóźnienia uruchomienia głównej trasy "Tramwaju do Wilanowa" wykryli inspektorzy z Tramwajów Warszawskich nadzorujący budowę Budimeksu. Zauważyli mianowicie, że część torów została położona w nieprawidłowy sposób, chociaż nie wiadomo dokładnie jak, bo prezydent nie chce nas zanudzać budowniczo-technologicznymi szczegółami. Ważne, że wina za opóźnienie leży po stronie wykonawcy, chociaż przed mieszkańcami stolicy odpowiada za nią zleceniodawca, którym są Tramwaje Warszawskie i władze miasta.

Ile potrwają działania naprawcze? Specjaliści z Budimeksu oceniają, że potrzebują na nie około ośmiu tygodni, co oznaczałoby, że tramwaj ruszy na Wilanów w listopadzie br. Niestety w przeszłości już wielokrotnie dowiedli, że nie należy brać ich słów za dobrą monetę. Dlatego mieszkańcy stolicy muszą uzbroić się w cierpliwość. Na pewno przyjdzie taka chwila, że będą mogli dojechać nowymi torami na południowy kraniec miasta, ale kiedy to się wydarzy — nie wiadomo. Martwię się, że w zakończeniu prac robotnikom mogą przeszkodzić mrozy.

Nowa trasa tramwajowa na Wilanów wygląda pięknie tylko na wizualizacjach

Dlaczego linia tramwajowa do Wilanowa powstaje tak ślamazarnie? Prezydent Rafał Trzaskowski tłumaczy, że częściowo z powodu okolicy, przez którą przebiega. "Tramwaj do Wilanowa" pojedzie przez gęsto zamieszkane tereny Warszawy, dlatego prace toczą się tak, aby nie zamykać całych ulic. Dzięki temu utrudnienia są mniejsze. Czy zgodzą się z tym mieszkańcy Mokotowa i Wilanowa? Z tego co wiem, a sam jestem jednym z nich, i tak mają ciągłe problemy z dotarciem nawet w pobliskie miejsca albo z późniejszym powrotem do domu. Sprawny dojazd często jest możliwy tylko w jedną stronę. W dodatku bez przerwy zmieniają się trasy objazdów, co nieprzyjemnie zaskakuje osoby jeżdżące rzadziej lub na pamięć. Ale zgadzam się, że na pewno mogłoby być gorzej, chociaż za to krócej. Być może.

W zamian za cierpliwość i wyrozumiałość Rafał Trzaskowski obiecuje warszawiakom, że po kolejnej turze rozmów wykonawca zmaksymalizuje wysiłki zmierzające do szybkiego i rzetelnego zakończenia prac, a za naprawę błędów zapłaci z własnej kieszeni. Panie prezydencie nie ma problemu. Mieszkańcy stolicy w przeszłości dużo przeżyli, więc wytrzymają też budowę "Tramwaju do Wilanowa".