Choć wielu z nas może pochwalić się, że prawo jazdy ma już od lat, czasem drogowe zagwozdki mogą spędzić nam sen z powiek. Zwłaszcza jeśli chodzi o znajomość konkretnych, rzadko widywanych znaków drogowych. Znajomość oznaczeń jest naszym obowiązkiem jako kierowców i niektóre z nich wydają nam się oczywiste, może się jednak zdarzyć, że popełnimy błąd. Zupełnie taki, jak 69752 osoby, które błędnie udzieliły odpowiedzi.

Co opisuje ten znak drogowy? Ponad 69 tys. osób udzieliło błędnej odpowiedzi

To właśnie pytanie o konkretny znak, który możemy zauważyć przy drodze, przysporzyło wiele wątpliwości internautom. Większość z nich udzieliła błędnej odpowiedzi. Pytanie zadaliśmy w jednym z naszych quizów, do którego odnośnik znajdziesz TUTAJ.

Co opisuje ten znak drogowy? Co opisuje ten znak drogowy? Zdjęcie ilustracyjne, grafika własna

Statystyki pokazują, że 18932 osoby znały prawidłową odpowiedź, zaś 69752 osoby udzieliły błędnej odpowiedzi, wybierając jedną z trzech dostępnych opcji. A czy ty już wiesz, co opisuje przedstawiony znak drogowy? Dobrze się zastanów. Którą odpowiedź byś zaznaczył?

pas ruchu dla karetek pogotowia

punkt opatrunkowy

szpital.

Znak drogowy - punkt opatrunkowy. Obrazuje niezmiernie istotną informację

Przedstawiony w quizie znak drogowy jest informacyjny i przedstawia punkt opatrunkowy D-22, a więc druga opcja jest prawidłowa. Po co się go stosuje? Informuje uczestników ruchu o tym, że w pobliżu znajduje się obiekt, w którym można uzyskać medyczną pomoc. Stosuje się go często poza miastami. To bardzo ważna informacja nie tylko dla kierowców, ale również i pasażerów, dlatego warto dobrze zapamiętać ten znak. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszym sondażu, który znajduje się poniżej.