Szukamy dobrego Volkswagena za 50 tys. zł. Oprócz Passata jest jedna prawdziwa perełka

W pierwszym kwartale 2025 roku przyprowadziliśmy do Polski ponad 240 tysięcy samochodów osobowych (dane: Samar). Ich średni wiek to około 12 lat, a najwięcej wozów przyjechało do nas z Niemiec (124 500 sztuk). Pośród wszystkich, najwięcej na liście obecności jest Volkswagenów (20 667), o pięćset mniej Fordów, a podium zamyka Opel z wynikiem nieco ponad 19 tysięcy egzemplarzy. Jeśli trend się utrzyma, jest realna szansa na milion wozów.

Tym razem przyglądamy się autom z Wolfsburga. 50 tysięcy złotych to kwota, za którą w 2018 r. można było kupić rocznego Golfa w bazowej wersji. Dziś takie dane zdają się zakrawać o czarnoksięstwo. Niemniej, wciąż możemy sobie pozwolić na względnie świeży pojazd ze stosunkowo dynamicznym silnikiem i mechaniką, która powinna posłużyć przez kilka lat. Oto nasze propozycje.

Volkswagen Passat B8

Po fatalnej generacji B6 i niewiele lepszej B7, w szeregach Volkswagena przyszła pora na powrót do dawnej, wysokiej jakości. Ósme wcielenie Passata produkowano od 2014 do 2023 tradycyjnie jako eleganckiego sedana i praktyczne kombi. Powstawała też odmiana Alltrack z nieco zwiększonym prześwitem i plastikowymi osłonami karoserii. Tym razem twórcy zastosowali skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich generacji. Co ciekawe, gdy Passat debiutował w Polsce, cenniki startowały od około 85 tysięcy zł. Wspomnień czar.

Zachowawczy design przyciąga rzesze wiernych klientów, poszukujących eleganckiego auta do pracy i dla rodziny. Volkswagen mierzy 477,5 cm długości, 183 szerokości i 147,5 wysokości. Rozstaw osi wynosi 278,5 cm. W cenniku pojawiły się też wydajne reflektory LED. Są adaptacyjne, zatem dynamicznie regulują snop światła, by nie oślepiać innych kierowców. To opcja, ale warto poszukać takiej sztuki. W palecie silników benzynowych mamy do dyspozycji wyłącznie doładowane jednostki z rodziny TSI. Wybierać możemy między czterocylindrowymi 1.4 TSI 125-150 KM, 1.8 TSI 180 KM i 2.0 TSI 190-280 KM. Wyposażono je w bezpośredni wtrysk paliwa, turbosprężarkę i tym razem wyraźnie poprawiony napęd rozrządu ze względnie tanim w wymianie paskiem (koszt operacji to około 1000 złotych). Po liftingu w 2018, w katalogu pojawił się 1.5 TSI o mocy 150 KM.

Duża poprawa jakościowa zaszła w gamie wysokoprężnej. Bazowa propozycja zadowoli tylko flegmatycznych kierowców. 1.6 TDI o mocy 120 KM zapewnia jedynie wystarczającą dynamikę. Rozpędza się do setki w 10,8 sekundy. Jest jednak niebywale wstrzemięźliwy, spalając nawet poniżej 5 litrów oleju napędowego w spokojnej trasie. Wśród używanych, największą liczbę egzemplarzy wyposażono w diesla 2.0 TDI o mocy 150-190 KM. Margines stanowi topowy wariant z podwójnym doładowaniem - 240 KM. Wszystkie jednostki korzystają z bezpośredniego wtrysku common-rail - kulturą pracy nareszcie dorównując włoskiej i francuskiej konkurencji. Mając w kieszeni 50 tysięcy złotych, z łatwością znajdziemy sztukę z lat 2015-2017. Dominują warianty wysokoprężne, choć benzyn nie brakuje.

Volkswagen Touran fot. Volkswagen

Volkswagen Touran II

Touran należy do gatunku wymierającego. Mamy dużą szansę, że nie zobaczymy już następcy, a szkoda. Model produkowany od 2015 wykorzystuje modułową platformę znaną między innymi z Golfa, Skody Octavii i innych kompaktów koncernu VAG. Zachowawcze nadwozie sumiennie zabezpieczono przed korozją, wyraźnie poprawiając błędy znane z poprzednika. Touran ma 452,5 cm długości, a rozstaw osi wynosi 279 cm. W tym modelu pojawiły się adaptacyjne reflektory LED. Wnętrze punktuje w kategorii funkcjonalności, jakości zastosowanych materiałów i ergonomii. Jedynie bazowe odmiany rażą połaciami taniego plastiku i licznymi zaślepkami. Podobnie jak w innych modelach segmentu, miejsca nie zabraknie dla czterech dorosłych osób, a w awaryjnych sytuacjach nawet dla siedmiu. Przy odrobinie szczęścia znajdziemy na rynku bogato wyposażony egzemplarz z elektrycznie sterowanym dachem panoramicznym, klimatyzacją regulowaną w dwóch strefach, kolorową nawigacją czy adaptacyjnym tempomatem.

W palecie benzynowej znajdziemy tylko nowoczesne, doładowane silniki – 1.0 TSI 115 KM, 1.2 TSI 110 KM, 1.4 TSI 150 KM, 1.5 TSI 150 KM oraz 1.8 TSI 180 KM. Wszystkie wyposażono w bezpośredni wtrysk paliwa, doładowanie i poprawiony napęd rozrządu, tym razem realizowany paskiem. W przeciwieństwie do poprzednich wariacji trudno tutaj o poważne niedociągnięcia. Z pewnością należy pilnować na bieżąco stanu oleju silnikowego. 1.0 i 1.2 to propozycje dla osób poruszających się głównie w mieście. Wśród diesli dostępne są 1.6 TDI 115 KM i 2.0 TDI o mocy 122 KM, 150 KM lub 190 KM. Wyposażono je w bezpośredni wtrysk common-rail i doładowanie ze zmienną geometrią łopat. Lata wprowadzanych poprawek zaowocowały wysoką trwałością i właśnie takie odmiany polecamy. Benzyniaków ze sprawdzoną historią też nie musimy się lękać. Największy wybór w tym budżecie znajdziemy w rocznikach 2015, 2016 i 2017.

Volkswagen Jetta fot. Volkswagen

Volkswagen Jetta VI

Tylko najstarsi górale pamiętają o tym modelu. Szóste wcielenie zadebiutowało w 2010 i po ośmiu latach zniknęło z europejskiej sceny. Pozostało jedynie wspomnienie. Kolejna generacja zasiliła salony obu Ameryk i czasem trafia się pośród polskich ogłoszeń, co wynika jedynie z oddolnych inicjatyw przedsiębiorczych. Jetta od dekad wykorzystywała podzespoły Golfa i tak też stało się tym razem. Znajdziemy w niej wiele elementów z Golfa VI. To chociażby płyta podłogowa, silniki i zestaw udogodnień dbających o komfort i bezpieczeństwo. Niemniej, tutaj możemy mówić o znacznie większych gabarytach przewyższających nawet Varianta. Auto z Wolfsburga mierzy 464 cm długości, 178 szerokości i 148 wysokości. Rozstaw osi ustalono na poziomie 265 cm. To pomost między klasą kompaktową a średnią.

Kabina Jetty jest w znacznej mierze analogowa. Nie brakuje w niej fizycznych przełączników, a ekran multimediów nie rozprasza grafiką i mnogością opcji. Tak to wyglądało w VAG-u dekadę temu. Miły akcent stanowią klasyczne zegary z prostym komputerem pokładowym. Względem Golfa, miejsca jest wyraźnie więcej w drugim rzędzie. Bez obaw weźmiemy na pokład cztery dorosłe osoby. Nieźle też przedstawia się bagażnik – 510 litrów. Pancerną wytrzymałość prezentują benzyniaki zza oceanu – 2.0 i 2.5 z wielopunktowym wtryskiem paliwa - 113 i 170 KM. Czasem pojawiają się w ogłoszeniach. Więcej wrażeń za kierownicą i wysoką awaryjność, zwłaszcza warianty z pierwszych czterech lat produkcji, prezentują 1.2 TSI 105 KM oraz 1.4 TSI 122-160 KM. Nieco lepiej ma się rzecz z 2.0 TSI 200-210 KM. Wyposażono je w bezpośredni wtrysk paliwa, łańcuch rozrządu i turbosprężarkę. Póki są sprawne, zachwycają dynamiką i elastycznością. Wraz z kolejnymi modernizacjami (2014), Volkswagen zaczął stosować znacznie trwalszy pasek rozrządu. Jego serwisowanie wiąże się też z niższymi kosztami.

Miłośnikom silników diesla mechanicy polecają najmniejszą jednostkę 1.6 TDI 105 KM. Nie sprawia problemów, oferuje wystarczające osiągi i niskie spalanie. Topowy diesel 2.0 TDI 110, 140 lub 170 KM ma wtrysk typu common-rail. To rozsądna, dynamiczna i trwała propozycja. 50 tysięcy złotych wystarczy na sedany z lat 2016-2017. Z przebiegiem około 100 tysięcy km, dobrym wyposażeniem i sprawdzoną historią.

Volkswagen Polo fot. Volkswagen

Volkswagen Polo VI

Szóstej generacji przedstawiciel segmentu B zadebiutował w 2017 i po kilku liftingach jest z nami do dziś. Estetycznie narysowana karoseria doczekała się dynamicznych akcentów, nadających charakteru, zwłaszcza w odmianie GTI. Co istotne, nadwozie skutecznie zabezpieczono antykorozyjnie – płowieją jedynie nielakierowane zderzaki i lusterka w bazowych wersjach. Hatchback ma 405 cm długości, 175 szerokości i 144 wysokości. W bogatszych wersjach znajdziemy adaptacyjne reflektory LED i 17-calowe obręcze ze stopów lekkich.

Wnętrze idealnie wpisuje się w obecne kanony koncernu VAG. Do urządzenia kabiny wykorzystano przyzwoitej jakości tworzywa sztuczne – dość miękkie i solidnie spasowane. Tapicerka jest wytrzymała i łatwa w utrzymaniu w czystości. Niestety, sporo oferowanych egzemplarzy jest ubogo wyposażona. Wedle polityki koncernu, dodatkowe opcje wymagają niemałej dopłaty, a za topowe specyfikacje trzeba było zapłacić kilka lat temu nawet 85-90 tysięcy złotych. Niemniej przy odrobinie szczęścia znajdziemy automatyczną klimatyzację, rozbudowane multimedia z nawigacją i dotykowym ekranem, częściowo skórzaną tapicerkę i komputer pokładowy wraz z systemami bezpieczeństwa. Ciekawostkę stanowi sporych rozmiarów okno dachowe. Pozycja za kierownicą i ilość dostępnego miejsca w zupełności wystarczy do odbycia nawet kilkusetkilometrowej eskapady. Nieco gorzej jest na kanapie, gdzie komfortowo podróżować będą tylko osoby niewysokie. Bagażnik pochłania rozsądne 351 litrów. Po złożeniu oparcia drugiego rzędu zmieścimy 1125 l.

Polo VI dysponuje wieloma bezpiecznymi jednostkami. Niekłopotliwe są przede wszystkim bazowe propozycje 1.0 MPI o mocy 60-75 KM. Wolnossący motor wyposażono w prosty, wielopunktowy wtrysk paliwa, pozwalający na łatwy i niedrogi montaż instalacji gazowej. Znacznie lepsze oceny w kategorii dynamiki zbiera 1.0 TSI 95-115 KM. Jest nie tylko oszczędny, ale także nie cierpi na choroby poprzedników. Niezależnie od wybranej wersji silnikowej, lepiej pozostać przy trwałych przekładniach manualnych, pięcio lub sześciobiegowych. Opcjonalne automaty DSG nie grzeszą trwałością (150-200 tysięcy kilometrów). Co gorsza, kompleksowe ich usprawnienie pochłonie kilka tysięcy złotych.

Szczyt gamy benzynowej to 1.5 TSI 150 KM (8,1 sekundy do setki) i 2.0 TSI 207 KM – 6,5 s do 100 km/h. W alternatywie pozostaje 1.6 TDI o mocy 80 lub 95 KM. Nie należy do sportowców, ale odwdzięcza się trwałością i wyjątkowo niskim zapotrzebowaniem na olej napędowy. Polo dobrze trzyma cenę, zatem za 50 tysięcy złotych kupimy egzemplarze z lat 2018-2020. Dominuje wariant 1.0 TSI, który zupełnie przyzwoicie spisuje się w przedstawicielu segmentu B.

Volkswagen Sharan fot. Volkswagen

Volkswagen Sharan II

Świetną propozycją dla wymagającej rodziny jest Sharan drugiej generacji. Flagowy van koncernu VAG zaczął karierę w 2010, a zakończył 12 lat później. Podobny los spotkał bliźniaczego Seata Alhambrę. Poprawne w każdym calu nadwozie nie ma problemów z korozją. Istotne, że Volkswagen otrzymał bardzo wydajne reflektory. Jeśli chodzi o gabaryty, Sharan ma 485 cm długości i 190 wysokości.

W kabinie niemieccy inżynierowie skupili się wyłącznie na stronie praktycznej. Dostęp do drugiego i trzeciego rzędu siedzeń ułatwia para przesuwanych drzwi, opcjonalnie elektrycznie. Lepiej poszukać manualnego rozwiązania, bowiem elektryczne silniki potrafią płatać figle, a ich naprawa będzie kosztowna. Auto oferuje pięć pełnowymiarowych miejsc, a opcjonalne dwa umieszczono w bagażniku. Sharan II dość wysoko stawia poprzeczkę pod względem jakości zastosowanych materiałów, ich trwałości i staranności montażu. Nudne wnętrze jest praktyczne w każdym calu. Podróżując z kompletem osób, bagażnik mieści 300 litrów. W konfiguracji 5-osobowej 885 i maksymalnie 2430 l, gdy jedziemy tylko z pilotem.

Paleta silników benzynowych składa się wyłącznie z doładowanych 1.4 i 2.0 TSI generujących odpowiednio 150 i 200-220 KM. Korzystają z bezpośredniego wtrysku paliwa oraz doładowania. Zdaniem mechaników, warte uwagi są tylko relatywnie młode egzemplarze z niewielkim, udokumentowanym przebiegiem. Modele z pierwszych lat produkcji borykają się z szeregiem wad generujących pokaźne koszty. Z biegiem czasu Volkswagen wprowadzał udoskonalone warianty jednostek (w 2015 EA211). Wciąż jednak musimy uważać na wysokie zużycie oleju.

W przypadku silników diesla, mamy do wyboru dopracowany lecz zdecydowanie za słaby dla tego modelu 1.6 TDI 115 KM wykorzystujący bezpośredni wtrysk common-rail. Warto za to postawić na zmodernizowany wariant z bezpośrednim wtryskiem paliwa i bezproblemowym, tanim w wymianie paskiem rozrządu (koszt wymiany to około 800 złotych) - 150-184 KM. To 2.0 TDI, które występowało również w połączeniu z prostym napędem na obie osie ze sprzęgłem typu Haldex. Mniej optymistyczna wiadomość jest taka, że Sharan dobrze trzyma wartość. 50 tys. złotych wystarczy na auta z lat 2014-2015. Większość egzemplarzy ma 2.0 TDI pod maską, co akurat jest korzystną wiadomością w kontekście długofalowej eksploatacji.