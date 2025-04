Rowerzysta przejeżdża przez zwykłe pasy i bum, kolizja. Kto jest winny?

Przez przejście dla pieszych powinno się przechodzić, a nie przejeżdżać rowerem, no, chyba że zostało odpowiednio przystosowane i oznaczone również dla nich. Rzeczywistość pokazuje jednak, że wielu rowerzystów nic sobie z tego nie robi, przejeżdżając przez pasy i czasem nawet nie zmniejszając prędkości. Czyja będzie wina, gdy dojdzie do potrącenia przez kierowcę samochodu?

Kto jest winny potrącenia rowerzysty na pasach? Sytuacja może wydawać się skomplikowana

Rowerzyści mogą przejeżdżać przez pasy, jeśli nie ukończyli 10. roku życia. Wtedy są traktowani jak piesi i mają dodatkowe przywileje. W późniejszym wieku niezbędne jest zejście z roweru, bo w innym wypadku dochodzi do wykroczenia. W sytuacji potrącenia na pasach, jeśli rowerzysta zamierzał przez nie przejechać, do ustalenia winy należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników.

Jeśli rowerzysta zwolnił przed przejściem, rozejrzał się i łagodnie jechał dalej, można mimo wszystko uznać, że zachował ostrożność. Wtedy wina może spaść na kierowcę, który stworzył zagrożenie. Jeśli zaś rowerzysta wjechał na pasy z pełną prędkością, nie rozglądając się, kierowca może się go nie spodziewać i nie zdąży zareagować. Wtedy prawdopodobnie rowerzysta zostanie uznany za winnego.

Co w przypadku zeznań? To trzeba wiedzieć

Taka kolizja ma to do siebie, że i kierowca samochodu, i rowerzysta, przedstawią swoją wersję wydarzeń. Jeśli w samochodzie była zamontowana kamerka, to oczywiście jako tako problemu w ustaleniu prawidłowej nie ma. Jeśli zaś jej nie ma, może się okazać, że z powodu braku dowodów policjanci uznają, że wina leży po obu stronach - odpowiadają za wydarzenie tak samo, ponieważ oboje nie zachowali szczególnej ostrożności i nie przestrzegali przepisów ruchu drogowego. Czy zamierzasz dużo w tym roku jeździć rowerem? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.