Nowy salon z jednośladami Suzuki w Warszawie: Monster Bike przy ul. Łopuszańskiej

Motocyklowa mapa Warszawy zyskała nowe miejsce, które zainteresuje fanów japońskiej marki Suzuki. Działający od lat na warszawskich Włochach sklep oraz serwis Monster Bike przy ul. Łopuszańskiej 93 w uzyskał autoryzację na sprzedaż i serwis jednośladów tej marki. Wiosna to dobry moment, żeby zostać dealerem Suzuki i to z kilku powodów.

Przede wszystkim kiedy robi się ciepło, fani jednośladów budzą się do życia i wsiadają na swoje dwa kółka. Z roku na rok jest ich coraz więcej, co można było łatwo zauważyć w trakcie pierwszych wiosennych dni na ulicach stolicy. Po drugie w tym roku japoński producent jednośladów, do już znanych atutów (atrakcyjne ceny oraz niezawodność) dołożył kolejny: mnóstwo nowych modeli. Całą zaktualizowaną ofertę motocykli oraz skuterów Suzuki mogli podziwiać goście, którzy mimo deszczowej pogody dotarli 20 kwietnia na oficjalną inaugurację działalności salonu Monster Bike pod egidą Suzuki.

W nowym salonie Monster Bike w sobotę można było obejrzeć wszystkie nowości Suzuki

Ofertę modelową wraz z właścicielem tego punktu sprzedaży zaprezentowali ambasadorzy tej marki, czyli Rafał Jemielita i Jarek Maznas. Towarzyszył im również Michał Brzozowski z portalu Motovoyager, który jako pierwszy w Polsce jeździł wszystkimi nowościami Suzuki, dlatego mógł opowiedzieć o swoich wrażeniach i szczegółach technicznych nowych modeli.

Dwie najważniejsze premiery to motocykle: Suzuki GSX-8R i Suzuki GSX-S1000GX poszerzające gamę jednośladów tej marki o nowe kategorie. Pierwszy jest sportowym jednośladem, ale skonstruowanym w sposób przyjazny do jazdy po publicznych drogach. Chodzi o konkurencyjną cenę (44 900 zł), łatwość jazdy i osiągi możliwe do wykorzystania na publicznych drogach oraz wygodną pozycję do jazdy mimo sportowej sylwetki. Druga nowość w ofercie Suzuki, to prawdziwy crossover wśród jednosladów łączący cechy kilku kategorii.

W najbliższym czasie warszawski salon Monster Bike zorganizował promocje dla klientów

Suzuki GSX-S1000GX jest modelem o cechach turystycznych, sportowych i terenowych motocykli. W dodatku ma szlachetne serce, bo został wyposażony w legendarny silnik o poj. 999 cm3 i mocy 152 KM, którego historia sięga słynnego modelu GSX-R 1000 (K5). Suzuki GSX-S1000GX nie jest tanim modelem, bo kosztuje 78 900 zł, ale ma na pokładzie najnowoczesniejszą elektronikę w historii jednośladów tej marki, włącznie z w pełni aktywnym elektronicznie sterowanym zawieszeniem. GSX-S1000GX to turystyk pełną gębą do jazdy w każdych warunkach, który pod względem parametrów technicznych może śmiało rywalizować z najlepszymi konstrukcjami na rynku.

Oprócz tego na ul. Łopuszańskiej 93 można było obejrzeć resztę nowości Suzuki, zaprezentowanych po raz pierwszy w 2023 roku. Chodzi o miejski model GSX-8S zbudowany na tej samej platformie, co nowszy GSX-8R, sportowego turystyka GSX-S1000GT, motocykle adventure: V-Strom 800, V-Strom 800DE, trzy nowe skutery klasy 125 cm3 (Address, Avenis i Burgman) oraz dwukołową ikonę, czyli najnowsze wcielenie Suzuki Hayabusy. Nowy salon sprzedaży i serwis jednośladów japońskiej marki jest otwarty w godz. 10-18 od poniedziałku do soboty. Na zachętę Monster Bike wraz z Suzuki przygotował atrakcyjne promocje na nowe modele, które obowiązują przez najbliższe dwa tygodnie.