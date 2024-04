Kierowca miał blisko 4 promile alkoholu w organizmie. Auto uległo konfiskacie

Policjanci z Białegostoku zatrzymali do kontroli kierowcę pickupa, który jechał kompletnie pijany. Badanie trzeźwości wykazało blisko 4 promile alkoholu w organizmie. 52-letni mężczyzna trafił do izby wytrzeźwień, a należące do niego auto uległo konfiskacie.

3 Fot. Policja Otwórz galerię Na Gazeta.pl