Polacy rzucili się na kampery i przyczepy kempingowe. Sprawdź, czy z kat. B możesz jechać

W czasie pandemii Polacy odkryli stare-nowe formy spędzania urlopu. Dosłownie rzucili się na namioty, przyczepy kempingowe i kampery. Co ciekawe, trend ten utrzymuje się do dziś. Kierujący nie tylko chętnie wynajmują kampery. Oni również ochoczo je kupują. I wyraźnie pokazują to dane rynkowe.

REKLAMA

Zobacz wideo O włos od tragedii. Stracił przytomność i uderzył samochodem w budynek

Kampery i przyczepy kempingowe sprzedają się jak szalone. Kolejny dobry sezon

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego wraz z Polską Grupą Caravaningową przygotował raport dotyczący rejestracji nowych i używanych kamperów oraz przyczep kempingowych w pierwszym kwartale 2024 r. w Polsce. I jego wyniki są mocno obiecujące. Między styczniem a marcem ilość pierwszych rejestracji nowych samochodów kempingowych wzrosła o 41,2 proc. To oznacza wzrost ilościowy o 127 szt. Rejestracji nowych przyczep było natomiast o 10,2 proc. więcej.

Dla przykładu Volkswagen sprzedał w tym czasie 178 pojazdów. To oznacza wzrost zainteresowania o 125 proc. i dało marce prawie 41 proc. udziału w rynku.

Jeszcze lepiej wyglądają dane w przypadku pojazdów używanych. Pierwszych rejestracji sprowadzonych kamperów w pierwszym kwartale 2024 r. było o 72,2 proc. więcej. To oznacza wzrost ilościowy aż o 270 sztuk. Używanych przyczep kempingowych zarejestrowano w Polsce z kolei o 7 proc. więcej.

Kamper to przegląd, OC i... właściwe prawo jazdy!

Kierowcy przesiadają się do kamperów. Powód? Po pierwsze podróżują z własnym hotelem. Mają w nim wszystko, czego potrzebują podczas wyjazdu. Po drugie mogą ten hotel zaparkować prawie wszędzie. Przy plaży, z widokiem na szczyty górskie czy bezpośrednio przy linii jeziora. Taka forma wygody oznacza jednak też pewne wyzwania. Bo posiadanie kampera to nie tylko dbałość o ważność przeglądu czy polisy OC. To też konieczność posiadania właściwych uprawnień do kierowania pojazdami.

Prawo jazdy na kampera. Jaki dokument jest konieczny?

Czy w Polsce jest prawo jazdy na kampera lub przyczepę kempingową? Nie ma. Uprawnienia są wyrażane w inny sposób. Tu należy wyróżnić dwa punkty.

W przypadku kampera liczy jest jego DMC wpisane do rubryki F.1 w dowodzie rejestracyjnym. W sytuacji, w której wartość pojawiająca się w tym polu jest wyższa niż 3500 kg, kierowca do kierowania pojazdem potrzebuje prawa jazdy kategorii C, a nie B.

W przypadku przyczepy kempingowej liczy się jej masa. W ramach kategorii B przyczepa powinna być lekka (o DMC do 750 kg) lub wraz z pojazdem nie może przekroczyć 3,5 tony. Kod 96 dopisany do kat. B zwiększa DMC zestawu pojazdów do 4,25 tony, a ograniczenia masowe dotyczące przyczepy zdejmuje dopiero kat. E dopisana do kat. B.

Sprawdzenie masy przed zajęciem miejsca za kierownicą kampera lub podłączeniem kempingu jest kluczowe. Bo nawet nieświadome prowadzenie zbyt ciężkiego pojazdu lub zestawu pojazdów jest wykroczeniem. Grozi za nie co najmniej 1500 zł grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.