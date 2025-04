Czy rowerzysta może wybrać ulicę zamiast drogi rowerowej? Przepisy są jasne

Wiosna, za oknem coraz mocniej grzeje słońce, a na ulicach i drogach rowerowych pojawia się coraz większa liczba rowerzystów. Choć w całej Polsce pojawia się coraz więcej specjalnych ścieżek rowerowych, mimo wszystko wciąż można dostrzec, że niektórzy miłośnicy dwóch kółek upodobali sobie jazdę po ulicy, nawet mimo równolegle towarzyszącej ścieżki rowerowej. Kierowców wprowadza to we wściekłość. Czy to jest w ogóle zgodne z przepisami?

Rowerzysta na szosie zamiast na ścieżce rowerowej. Co mówią przepisy?

Zaglądając do art. 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym dowiemy się przede wszystkim, że:

Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Wyprzedzanie rowerzystów Czy wolno wyprzedzić rowerzystę na zakazie wyprzedzania? Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl

Jakie mandaty mogą otrzymać rowerzyści?

Nie ma tu informacji o żadnych wyjątkach. Jeśli poruszasz się na rowerze bądź hulajnodze elektrycznej i w kierunku, którym się poruszasz jest wytoczona droga lub pas dla rowerów, wówczas zobowiązany jesteś do pozostania na niej. Wszelkie argumenty, że jest ona nierówna itp. nie zostaną wzięte pod uwagę. Za niedostosowanie się do przepisów wynosi mandat w wysokości 100 zł. Za przejazd rowerem bądź hulajnogą elektryczną po przejściu dla pieszych kara wynosi od 50 do 100 zł. Natomiast za brak posiadania wymaganego oświetlenia funkcjonariusz może ukarać mandatem w wysokości 200 zł.