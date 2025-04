Rondo oznaczone znakiem C-12 to skrzyżowanie, na którym ruch odbywa się wokół wyspy zgodnie z kierunkiem wskazanym na znaku. Dzięki swojej konstrukcji wymusza nie tylko wolniejszą jazdę, lecz także eliminuje przecinanie się torów ruchu. Zwykle przed wjazdem ustawiony jest także znak A-7 "ustąp pierwszeństwa". Gdy jednak go brakuje, zasady pierwszeństwa zmieniają diametralnie.

Czy na rondzie bez znaku A-7 należy ustąpić pierwszeństwo? Podchwytliwa sytuacja

Nie każde rondo będzie więc takie samo. Jeśli widzimy osamotniony znak C-12 bez towarzyszącemu zazwyczaj tablicy A-7, który determinuje reguły wjazdu, musimy kierować się zasadą prawej ręki. To sygnał dla kierowców, że pierwszeństwo jest po stronie tych, którzy dojeżdżają do ronda z prawej strony (również tramwaje), zarówno przy wjeździe, jak i wyjeździe.

W przypadku takiego scenariusza na drodze kierowcy będący już na rondzie muszą przepuścić tych, którzy dopiero chcą na nie wjechać. To odwrotność typowych zasad i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, bo wielu kierowców jeździ "na pamięć", często nie zważając na znaki. Na szczęście takie ronda należą do rzadkości, mimo wszystko warto zachować czujność.

Jak używać kierunkowskazów na rondzie? Odwieczny dylemat wielu kierowców rozwiązany

Nie tylko zasady dotyczące poruszania się po rondzie, lecz także prawidłowego używania kierunkowskazów są tematem wielu dyskusji wśród kierowców. Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na łamach zachodniopomorska.policja.gov.pl, na rondzie nie trzeba używać lewego kierunkowskazu przy wjeździe, bo poruszamy się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazanym na znaku. Kierunkowskaz trzeba jednak włączyć, gdy zmieniamy pas ruchu, np. omijając przeszkodę lub na rondzie wielopasmowym. Zawsze sygnalizujemy też zjazd z ronda, używając prawego kierunkowskazu.

