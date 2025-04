Wielki koncern poddał się. Przeniesie do USA produkcję najpopularniejszych samochodów

Amerykańskie zaporowe cła wywołały spore zamieszanie na rynku motoryzacyjnym. Dla wielu koncernów, które szczególnie dużo inwestowały w sąsiedztwie Stanów Zjednoczonych to ogromny problem. Stąd doniesienia m.in. o rozterkach menedżerów Hondy, który rozważają uruchomienie produkcji nowego modelu Civic w zakładach w USA (pierwotnie planowano inwestycję w Meksyku). Spory ból głowy mają także władze największego koreańskiego producenta samochodów. Wygląda na to, że Hyundai zostanie zmuszony do zmiany strategii.

Koreańczycy utworzyli nową grupę zadaniową, której zadaniem jest przygotowanie firmy na nowe regulacje w USA. Według Reutersa grupa przygotowuje także firmę do przeniesienia produkcji wybranych modeli samochodów. Pod uwagę bierze się popularne modele crossoverów, które cieszą się sporym wzięciem na amerykańskim rynku.

Tucson z Meksyku i z USA

W amerykańskich mediach wspomina się o modelu Tucson, który jest produkowany w meksykańskim Monterrery w zakładach KIA (w 2024 r. do USA wysłano łącznie ok. 16 tys. egzemplarzy). To o tyle zaskakujące, że Tucson jest także montowany w fabryce Hyundai w amerykańskiej Alabamie. Niewykluczone zatem, że Alabama po prostu zwiększy produkcję kosztem placówki w Meksyku. A to, co zostanie w Monterrey wystarczy na lokalny rynek.

Okazuje się, że w koncernie rozważane są także pomysły przeniesienia produkcji innych modeli, które na rynek amerykański trafiają z fabryk w Korei. Niewykluczone, że trafią do zakładów w Alabamie, w których obecnie trwa produkcja takich modeli jak choćby Santa Fe, Santa Cruz czy Genesis GV70. Trudno nie wspomnieć o nowej fabryce Metaplant HMGMA w Ellabel w stanie Georgia, która wyspecjalizowała się w modelach elektrycznych z rodziny Ioniq. Hyundai prowadzi także rozmowy z General Motors w sprawie wspólnych działań na rynku elektrycznych aut dostawczych i pikapów.

Koncern z Korei broni się jak może przed podwyżką cen samochodów na rynku amerykańskich. Zanim jeszcze nowe cła weszły w życie zwiększono poziom zapasów (powinny wystarczyć na ok. 3 miesiące, o ile firma nie odnotuje kolejnego rekordu sprzedaży, gdyż w pierwszym kwartale wystąpił wzrost aż o 11 proc.). Dotychczasowe cenniki obowiązują do początku czerwca. Po tym czasie firma zacznie korektę. W depeszy Reutersa wspomniano o „elastycznym zarządzaniu cenami". Na szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać.