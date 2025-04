Zmiana cen paliw od poniedziałku. Tyle zapłacimy za benzynę, ON i LPG. Prognoza Reflex

Ceny paliw spadły już poniżej poziomu 6 zł/l. Uśredniona cena benzyny 95 E10 wynosi 5,88 zł/l, natomiast olej napędowy wyceniony jest na 5,94 zł/l, co oznacza, że w ciągu ostatniego tygodnia potaniały one o kolejno 4 i 6 groszy. Co się tyczy LPG, autogaz potaniał o 4 grosze i kosztuje aktualnie 3,08 zł/l. Jak stwierdzają analitycy firmy Reflex, "diesel" jest aktualnie najtańszy od października 2024, a benzyna od końca lutego 2022 roku, a więc od wybuchu wojny na Ukrainie.

"Kwiecień jest kolejnym miesiącem z rzędu, kiedy ceny paliw są znacznie niższe niż przed rokiem. Za litr benzyny płacimy obecnie 81 gr./l mniej niż dokładnie rok temu. Olej napędowy w skali roku potaniał 77 gr./l. O 19 gr./l droższy jest jedynie autogaz" - zauważają eksperci. Czy możemy liczyć na dalsze spadki cen w nadchodzących dniach?

Zmiana cen paliw od 28 kwietnia. Kolejne obniżki na stacjach

Spadki notowań ropy, które wynikały bezpośrednio z działań amerykańskiej administracji i jej nowej polityki celnej, przełożyły się na obniżki cen paliw. Oczywiście największe spadki w cennikach mamy już za sobą, jednak nadal możemy spodziewać się kolejnych przecen. Jak przekazuje firma Reflex, koniec kwietnia może przynieść dalszy spadek średnich cen benzyny i diesla w Polsce w skali tygodnia o 4-5 gr./l.

Prognoza cen paliw od 28 kwietnia do 4 maja

Benzyna Pb98 - od 6,58 zł/l do 6,66 zł/l,

Benzyna Pb95 - od 5,82 zł/l do 5,88 zł/l,

Olej napędowy - od 5,89 zł/l do 5,94 zł/l,

LPG - od 3,03 zł/l do 3,08 zł/l.

Nowe ceny paliw. Sytuacja na rynku naftowym

Ceny ropy naftowej Brent po gwałtownych spadkach z początku kwietnia stabilizują się w rejonie 66 dolarów za baryłkę. Warto zauważyć, że notowania są o ponad 20 USD/bbl niższe niż przed rokiem. Wśród inwestorów panuje jednak dość napięta atmosfera. "Rynek liczy na złagodzenie stanowiska prezydenta USA odnośnie polityki celnej względem Chin po ostatnich wypowiedziach prezydenta USA który stwierdził, że łączna stawka ceł 145 proc. jest bardzo wysoka i taka nie pozostanie. Zostanie znacznie obniżona, ale nie będzie zero" - stwierdzają eksperci Reflex.

Zgodnie z danymi EIA, w ciągu tygodnia Stany Zjednoczone zwiększyły zapasy ropy naftowej o 0,2 mln bbl, osiągając poziom 443 mln bbl. Jak jednak zauważają analitycy, poziom rezerw jest o 5 proc. niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku. "Rezerwy benzyn z kolei spadły w skali tygodnia 4,5 mln bbl i ich poziom jest 3 proc. niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku. Amerykański poziom produkcji ropy naftowej utrzymuje się na stabilnym, rekordowym poziomie 13,46 mln bbl/d" - dodają.