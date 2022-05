Volkswagen świętuje 20-lecie Golfa R. Z tego powodu wypuszcza najmocniejszego z nich

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Volkswagen zdecydował się na upamiętnienie powstania działa R Performance. To już 20 lat, kiedy on istnieje. Z tego powodu zdecydowano się wypuścić okolicznościowego Golfa – Golf R 20 Years Edition.

Nowy model opiera się na standardowym Golfie R. Jednak w tym przypadku standardowy silnik dwulitrowy z turbodoładowaniem ma wytwarzać 333 KM mocy. Silnik połączony jest z automatyczną, dwusprzęgłową siedmiostopniową skrzynią biegów, która przekazuje moc na wszystkie koła. Skrzynia DSG została przeprojektowana, aby dawać jak najwięcej frajdy z jazdy.

Firma zainstalowała tytanowy sportowy wydech Akrapovic, który podkreśli brzmienie pojazdu. Do tego Volkswagen opracował funkcję „Emotional Start", która rozkręca silnik do 2500 obr./min podczas rozruchu.

Specjalną edycję Golfa R będzie można zamawiać w dwóch kolorystykach – niebieskiej (Lapiz Blue) i białej. Przy wyborze niebieskiego nadwozia, 19-calowe felgi są cale czarne, jeśli wybierze się białe, to koła mają odcień niebieskiego. Niezależnie od tego, co zostanie wybrane, to auto poruszać się będzie na oponach Michelin Pilot Sport Cup 2.

Inne zmiany obejmują osłony lusterek (białe auto – niebieskie lusterka, niebieskie auto – czarne lusterka), plakietki „20" na drzwiach i napis z projektora na ziemi „20 R". W kabinie klienci otrzymają prawdziwe włókno węglowe oraz logo R na kierownicy.

Golf R 20 Years Edition dostępny będzie w Wielkiej Brytanii, Europie i Australii. Nie ma informacji o USA. Zamawiać będzie można w czerwcu, ale model będzie limitowany i sprzedawany jedynie przez rok.