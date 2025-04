Ceny paliw. Ile będziemy płacić na stacjach w tym tygodniu? Aktualne prognozy

Kierowców ucieszą informacje dotyczące zmian na rynku paliwowym. Zaostrzenie amerykańskiej polityki celnej wpłynęło na ceny ropy, notowania walut, a także wycenę gotowych paliw w rafineriach. Wzrastające regularnie od połowy marca ceny w hurcie zaczęły spadać, co niebawem odbije się pozytywnie na cenach paliw na stacjach. W ciągu zaledwie jednego tygodnia wycena ropy Brent spadła do poziomu 65,7 dolarów za baryłkę (różnica to ponad 7 dolarów na baryłce). To najniższa wycena od końca 2021 r.

Ceny paliw - analizy biur e-petrol i Reflex

Aktualne ceny na polskich stacjach paliw na razie są wynikiem niedawnych podwyżek na rynku hurtowym. Zgodnie z wynikami rynkowego zestawienia przygotowanego przed weekendem przez analityków portalu e-petrol.pl, w minionym tygodniu ceny paliw nieznacznie podskoczyły. Widoczne było to zwłaszcza w przypadku benzyny Pb95, która podrożała o 4 gr na litrze, osiągając cenę 5,98 zł/l. Olej napędowy utrzymał cenę z końcówki marca - za litr ON zmotoryzowani płacili średnio 6,08 zł. W przypadku LPG ceny delikatnie spadły. W skali całego kraju autogaz potaniał o 2 gr na litrze i w ubiegłą środę wyceniany był na 3,11 zł/l.

Wyliczenia przeprowadzone przez biuro Reflex wskazują różnicę na plus 2-3 grosze na litrze. Z analizy ekspertów wynika, że przed weekendem średni detaliczny poziom ceny benzyny Pb95 wynosił 6,01 zł za litr, ON kosztowało średnio 6,10 zł/l, a autogaz kosztował 3,13 zł/l.

Ceny paliw od 7 do 13 kwietnia. Prognoza e-petrol

W rozpoczętym tygodniu na stacjach ma panować stabilizacja cen paliw, choć eksperci nie wykluczają nawet drobnych obniżek. Benzyna Pb95 ma być wyceniana w granicach 5,96-6,07 zł/l, natomiast olej napędowy od 6,04 do 6,15 zł/l. Najbardziej prawdopodobny spadek cen dotyczy autogazu - za LPG kierowcy będą płacić od 3,06 do 3,12 zł.

Benzyna Pb95 - od 5,96 zł/l do 6,07 zł/l

Benzyna Pb98 - od 6,75 zł/l do 6,86 zł/l

Olej napędowy - od 6,04 zł/l do 6,15 zł/l

LPG - od 3,06 zł/l do 3,12 zł/l

Średnie ceny paliw w drugim tygodniu kwietnia. Prognoza Reflex

Zdaniem analityków biura Reflex początek drugiego tygodnia kwietnia powinien stać pod znakiem korekty cen. A to oznacza, że cena najpopularniejszej w kraju benzyny na niektórych stacjach powinna spaść poniżej 6 zł za litr (średnio ma kosztować 6,01 zł/l). Diesel utrzyma cały czas cenę powyżej 6 zł. Autogaz prawdopodobnie zachowa obecną cenę za litr i będzie kosztować średnio 3,13 zł/l.

Benzyna Pb95 - średnio 6,01 zł/l

Benzyna Pb98 - średnio 6,78 zł/l

Olej napędowy - średnio 6,10 zł/l

LPG - średnio 3,13 zł/l