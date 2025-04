Liczba kradzieży samochodów w Polsce jest dziś zdecydowanie mniejsza, niż jeszcze w latach 90. XX wieku. W ostatniej dekadzie minionego stulecia z polskich dróg potrafiło znikać ponad 84 tys. aut rocznie. To oznaczało 232 pojazdy każdej doby! Aktualnie na policję jest zgłaszanych jakieś 7 tys. przypadków rocznie.

Polscy złodzieje lubią segment premium. Przede wszystkim niemiecki

Niższe ryzyko kradzieży wcale nie oznacza, że stało się zerowe. W Polsce nadal auta znikają sprzed bloków i z parkingów. Jakie preferencje mają jednak samochodowi złodzieje w trzeciej dekadzie XXI wieku? Raport w tej sprawie przygotowała autoDNA, jedna z największych firm świadczących usługi informacyjne na temat historii pojazdów używanych. Statystyki oparła na podstawie sprawdzeń w swojej bazie i wskazań kradzieżowej historii. Z rankingu można wyciągnąć prosty wniosek: kradzieże dotyczą głównie modeli niemieckich. Na dziesięć pozycji aż pięć przypadło modelom wyprodukowanym za naszą zachodnią granicą.

Ciekawostek jest jednak więcej. Bo w Polsce nie dość, że kradnie się głównie auta niemieckie, to jeszcze pochodzą one wyłącznie z segmentu premium. Złodzieje upatrzyli sobie dwa modele BMW i dwa Audi oraz jednego Mercedesa.

Jakie samochody najczęściej znikają z polskich parkingów? Mamy najnowsze dane Fot. autoDNA

Poza autami niemieckimi złodzieje kradną Toyoty, Hyundaie i Kie

Alternatywnym wyborem dla osób, które zajmują się kradzieżami pojazdów, okazują się modele japońskie i koreańskie. W zestawieniu pojawiło się miejsce dla nieśmiertelnych legend Toyoty, a więc Corolli i RAV4. Poza tym z ulic znikają Hyundaie Tucsony i Elantry oraz – co może się już wydawać nieco dziwne – Kie Optimy. Optima może zaskakiwać, bo model nie był przesadnie popularny na rynku pierwotnym. Jeżeli osobiście miałbym wskazać Kię o szczególnym potencjale kradzieżowym, powiedziałbym raczej o Sportage. Dane jednak nie kłamią...

Czemu złodzieje wybierają akurat te modele?

Dziś złodzieje nie kradną aut po to, aby przebijać w nich numery i sprzedawać je dalej. Zbyt łatwo jest ujawnić pokradzieżową historię. Dlatego ta część złodziejskiego procederu staje się coraz bardziej marginalna. Aktualnie kradnie się samochody przede wszystkim po to, aby rozebrać je na części i sprzedać w takiej formie. W tej perspektywie nie powinna dziwić paleta wybieranych modeli. To głównie auta popularne na rynku wtórnym. Pojazdy, do których podzespoły cieszą się dużym zainteresowaniem i które łatwo będzie złodziejom upłynnić.

Warto wiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Nie tylko wybór modelu samochodu może sprowokować złodzieja. Kluczowe jest także... miejsce zamieszkania. Według danych policji w województwie mazowieckim odnotowano około 40 proc. wszystkich kradzieży, z czego znaczna część miała miejsce w Warszawie. Mieszkańcy stolicy są zatem najbardziej narażeni na kradzież samochodu, ale to również nie dziwi. W końcu to w Warszawie jest ich najwięcej.