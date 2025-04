Jak będzie wyglądało warszawskie metro za kolejne 30 lat? Ratusz obiecuje wiele

W 1995 roku warszawskie metro ruszyło po 10 latach budowy, która rozpoczęła się 15 kwietnia 1985 r. W dniu uruchomienia linia metra miała 11 stacji i liczyła 11 kilometrów na odcinku Kabaty – Politechnika. Pociągi miały po trzy wagony, a były to rosyjskie składy z serii 81. Obecnie podróżni mogą korzystać z dwóch linii oraz z 39 stacji metra, a łączna długość tras to prawie 40 km. Podróżnych wożą nowoczesne wagony z serii Inspiro, koncernu Alstom i Skoda Varsovia.

5 linii warszawskiego metra do 2050 roku

W latach 2019-2023, powstało 11 nowych stacji na drugiej linii metra. W najbliższych latach przybędą kolejne trzy stacje na linii M2. Co więcej, według masterplanu komunikacyjnego dla Warszawy do 2050 roku powstaną w mieście trzy nowe linie. Wtedy długość linii metra wzrośnie z 41,5 km do 113 km. Dzięki temu 17 z 18 dzielnic będzie miało dostęp do metra, a ponad połowa mieszkańców stolicy – zgodnie z ideą miasta 15-minutowego – będzie mieszkać w zasięgu dojścia piechotą do stacji metra. Dostęp do metra zyskają: Białołęka, Wilanów, Praga Południe, Ochota, Ursus i Włochy. Podziemna kolej dotrzeć ma również do granic Rembertowa oraz Wawra.

Dla porównania, metro londyńskie liczy 11 linii, 272 stacje (w tym 14 poza administracyjnymi granicami Wielkiego Londynu) oraz 402 km tras. Metro w Berlinie kursuje na 10 liniach i ma 173 stacji, a łączna długość tras, które nie zawsze schodzą pod ziemię, liczy około 150 km. Paryż może za to pochwalić się trasami metra o długości 226 km, które biegną głównie pod ziemią. Paryskie metro ma 16 linii i 308 stacji.

Warszawskie metro ma 30 lat Fot. metro.waw.pl

Konsekwentnie inwestujemy w stolicy w rozwój transportu szynowego – budujemy kolejne stacje metra na linii M2 i projektujemy kolejne trasy podziemnej kolei. Skutecznie na ten cel pozyskujemy środki europejskie, ale też korzystamy z budżetu miejskiego na ten cel. Podróżni doceniają te działania – już dziś niemal 60 proc. mieszkańców Warszawy wykorzystuje transport zbiorowy w codziennych podróżach i – co nas bardzo cieszy – aż 94 proc. ocenia dobrze funkcjonowanie komunikacji miejskiej w stolicy. Tylko w ubiegłym roku z warszawskiego metra skorzystało niemal 200 mln pasażerów

– mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Tak ma wyglądać sieć metra w Warszawie do 2050 roku

Już działające linie metra zostaną jeszcze rozbudowane. Nowe linie M3, M4 i M5 sprawią, że sześć kolejnych dzielnic Warszawy zyska bezpośredni dostęp do metra. Rembertów i Wawer będą miały dostęp pośredni.

M1 w relacji Kabaty – Młociny, na tej linii powstaną dodatkowe stacje pl. Konstytucji (w rejonie skrzyżowania ulic Marszałkowskiej i Wilczej) oraz Muranów w rejonie skrzyżowania ulic gen. W. Andersa i M. Anielewicza,

M2 w relacji Ursus Niedźwiadek – Marymont,

M3 w relacji Stadion – Żwirki i Wigury,

M4 w relacji Tarchomin – Wilanów,

M5 w relacji Szamoty – Gocławek.

5 linii warszawskiego metra do 2050 roku Fot. um.warszawa.pl

Piętrowe stacje

Linia M5 na trasie Gocławek-Szamoty przechodzić będzie między innymi przez Śródmieście Południowe. Stacje planowane w lokalizacjach o ograniczonej powierzchni terenu będą piętrowe, dwupoziomowe. Dwa prowadzone do siebie równolegle tunele metra w rejonie stacji znajdą się jeden nad drugim. Takie dwupoziomowe stacje pojawią się na Solcu, w rejonie Pięknej, placu Konstytucji i na Koszykach.

Na Marymoncie powstanie krzyżówka aż trzech linii metra: M1, M2 i M4. Tam powstanie stacja z możliwością przesiadki między liniami na jednym peronie. Będzie możliwość podróży pociągami linii M2 lub M4. Dwie najważniejsze linie metra M1 i M4 będą się krzyżować w rejonie Dworca Południowego, gdzie powstanie jedno z największych punktów przesiadkowych z tramwajami, autobusami i kolejką podziemną.