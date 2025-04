Pierwsza taka fotopułapka na kierowców w Niemczech. Tak łatwo złapiesz mandat 100 euro albo wyższy

Kamera MONOcam to przykład tego jak można stracić cierpliwość. Holenderska policja nie była zadowolona z oferowanych urządzeń kontroli ruchu drogowego. Kiedy okazało się, że dostępny sprzęt nie spełnia oczekiwań (policja potrzebowała zestawów do wykrywania naruszeń dot. używania telefonów komórkowych w pojazdach) policjanci opracowali własne rozwiązanie i w 2020 r. na lokalnych autostradach rozpoczęli testy pierwszego prototypu, w którym zastosowano sztuczną inteligencję do analizy obrazu i zachowań kierowców.

Prototyp i kolejne urządzenia (wprowadzane od 2021 r.) sprawdziły się lepiej niż oczekiwano. W 2022 r. liczba wykrytych wykroczeń wzrosła na tyle, że wystawiono o ponad 40 tys. mandatów więcej niż w poprzednich latach (zależnie od pojazdu stawki wynoszą od 150 euro do 380 euro).

Sztuczna inteligencja wspomaga policję

MONOcam powstał po to, by łatwiej łapać i karać kierowców, którzy w trakcie jazdy korzystają w niewłaściwy sposób z telefonu komórkowego (AI pomaga w analizie prowadzonej na bieżąco przed dwóch funkcjonariuszy). Policja powołuje się przy tym na badania firm ubezpieczeniowych, wedle których korzystanie ze smartfonów jest jednym z głównych czynników wypadków drogowych, a poziom ryzyka jest porównywalny z jazdą pod wpływem alkoholu. I tak oto na wiaduktach nad holenderskimi autostradami zaczęły się regularnie pojawiać patrole z nowym sprzętem. Sprawdziły się na tyle, że do służby wdrożono 20 urządzeń, które wzbudziły zainteresowanie służb z innych krajów. Holenderska drogówka musiała przywyknąć do wizytacji. Jedna z nich zaowocowała nowym kontraktem.

Holenderska policja poluje na kierowców z użyciem kamery MONOcam Thijs Rooimans / ROOIMANS, THIJS

Kamera MONOcam bardzo spodobała się niemieckiej policji. Na początek skorzysta z niej oddział w Nadrenii-Palatynacie. Wzorem Holandii sprzęt będzie wykorzystywany na wiaduktach nad autostradami, by zapewnić jak najlepsze warunki do oglądania kierowców w różnych pojazdach. Oczywiście ma też swoje ograniczenia. W przypadku gorszej pogody trudno liczyć na równie wysoką skuteczność.

Protesty w Niemczech

Wprowadzenie nowego sprzętu już wywołało protesty. Niemiecki automobilklub ADAV alarmuje, że MONOcam to krok w stronę powszechnego nadzoru video i naruszenia prawa do prywatności oraz ochrony danych. Policja przekonuje zaś, że wszystkie zdjęcia i filmy, na których nie stwierdzono naruszeń są natychmiast kasowane, by uniknąć zarzutów o naruszenie obowiązujących przepisów. W myśl lokalnego prawa tylko policja może używać odpowiednich kamer, ale już pojawiły się pomysły, by stosowne uprawnienie rozszerzyć na lokalne władze samorządowe.

Pozostaje jeszcze jedno. Ile kosztuje zdjęcie z MONOcam? W Niemczech jest taniej niż w Holandii. Obecnie obowiązuje stawka w wysokości 100 euro i jeden punkt karny. Grzywna może być jednak wyższa, jeśli policja udowodni, że działania kierowcy narażają na niebezpieczeństwo pasażerów czy innych użytkowników drogi. W praktyce zatem, kto wiezie więcej osób albo jedzie z dużym i ciężkim ładunkiem musi liczyć się z ostrzejszą karą.