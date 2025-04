Jeszcze w lutym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę dotyczącą opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla obwodnicy Słubic wytyczonej w ciągu drogi krajowej nr 31. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie lokalnych władz, które wzięły na siebie koszty przygotowania STEŚ (umowa z wykonawcą dokumentacji, Biurem Projektów TRASA z Poznania, opiewa na kwotę 4,9 mln zł). Co wiemy na temat nowej trasy?

Obwodnica Słubic w woj. lubuskim. NIezwykle ważna trasa w regionie

Nowa obwodnica, mierząca ok. 10 km, poprowadzona zostanie nowym śladem, co pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy poza miasto. Co więcej, ma ona również omijać sąsiadujące ze Słubicami miejscowości Drzecin i Kunowice. Zgodnie z założeniami projektowymi będzie to jednojezdniowa trasa o dwóch pasach ruchu w standardzie drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego).

Trasa jest niezwykle istotna dla lokalnej społeczności. Nie tylko poprawi jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców, ale także będzie stanowiła dużą szansę dla rozwoju gospodarczego regionu. "Słubice są sparaliżowane przez korki, w konsekwencji mieszkańcy naszej gminy odczuwają radykalny spadek jakości życia i poczucia bezpieczeństwa. Ponadnormatywna ilość spalin, natężenie hałasu, brak możliwości przemieszczania się po mieście są naszą codziennością" - stwierdza burmistrz Marzena Słodowik cytowana przez portal rynekinfratruktury.pl.

Warto zaznaczyć, że przez miasto przejeżdża wielu osób, które zmierzają do sąsiedniego Frankfurtu nad Odrą. Jest to kolejny argument przemawiający za budową trasy. "Nasze miasto przemierzają tysiące osób. Z aktualnych danych statystycznych wynika, że po stronie frankfurckiej pracuje ok. 2,5 tys. osób ze Słubic, a niemal 200 dzieci uczęszcza do tamtejszych szkół i przedszkoli. Według danych z 2023 roku ponad 94 tys. osób można zaliczyć do pracowników transgranicznych, dojeżdżających do pracy w Niemczech i wracających do domu w Polsce codziennie lub co najmniej raz w tygodniu" – dodaje Słodowik.

Nowa obwodnica w lubuskim. Strategiczne znaczenie w czasach klęski żywiołowej

Obwodnica jest niezwykle istotna z jeszcze jednego względu. "Podczas zagrożenia powodziowego we wrześniu 2024 roku, musieliśmy wnioskować o zamknięcie miasta dla ruchu tranzytowego. Było to jedyne rozwiązanie, dające szansę na potencjalny ratunek naszych mieszkańców podczas przejścia fali na Odrze. Spowodowane to było brakiem obwodnicy" – stwierdza burmistrz Słubic. Co więcej, nowa trasa pomoże także mieszkańcom okolicznych miejscowości, takich Nowy Lubusz, Pławidło, Drzecino czy też Świecko, które są najbardziej zagrożone powodzią.

Kiedy trasa zostanie oddana do użytku? Aktualnie prowadzony jest pierwszy etap prac, a więc wspomniane na początku przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Zgodnie z umową wykonawca ma na to 26 miesięcy, co oznacza, że do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dojdzie w 2027 roku. Następnie drogowcy rozpiszą przetarg na budowę obwodnicy. Jeżeli cały proces administracyjno-budowlany przebiegnie bez zakłóceń, droga zostanie otwarta prawdopodobnie w 2030-2031 roku.