Jeden z najbardziej lubiany aktorów Hollywood sprzedaje swoją Toyotę

Jeśli ktoś szukałby konkretnie Toyoty FJ40 Land Cruiser, która ma związek ze światem filmu to na aukcjach Bonhams jest idealny pojazd. Jeśli jednak tylko szukałby takiej Toyoty, to też w sumie oferta dla kogoś takiego.

Land Cruiser został wystawiony na sprzedaż przez Toma Hanksa, czyli jednego z ponoć najprzyjemniejszych aktorów w Hollywood. Auto ma nawet podpis złożony przez sławnego właściciela.

Nie będzie to jednak samochód, dla tych, którzy uważają Land Cruisera za relikwię. Sławny właściciel zmodyfikował auto i standardowy silnik został zastąpiony przez nowocześniejszą jednostkę – 4,3-litrowy silnik Vortec V-6 GM L35. Podmianka ta również została zatwierdzona przez urząd, dokładniej przez California Bureau of Automotive Repair i jest oficjalnie dopuszczony do ruchu. Głównie chodzi o smog.

Z innych modyfikacji, które zostały wprowadzone, to usprawnione zawieszenie, wspomaganie układu kierowniczego czy wspomaganie hamulców. Jest również dostępny drugi zestaw opon do jazdy w terenie - Toyo Open Country 31 x 10.50 R 15LT z pasującym zapasem.

We wnętrzu znalazła się klimatyzacja i kubełkowe, regulowane elektrycznie siedzenia Porsche. Znalazło się również miejsce na system audio od Sony, ale nie jest to najwyższa półka.

Co najważniejsze, ten egzemplarz FJ40 Land Cruisera jest w całkiem dobrym stanie. Auto było używane, ale nie do zajechania. Co tylko podnosi jego wartość.