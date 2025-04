W królestwie Obajtka powstaje nowa droga. Będzie prowadzić do wyjątkowego miejsca

Daniel Obajtek pod koniec 2022 roku nabył wiele działek w okolicy, w której akurat powstać ma elektrownia jądrowa. Co ciekawe, jak ustaliła redakcja Radia Zet, z prawa pierwokupu ziemi zrezygnował wcześniej Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, którego dyrektorem generalnym w kwietniu 2022 roku został były podwładny szefa Orlenu. Ówczesny pełnomocnik pana Daniela, mec. Maciej Zaborowski, stwierdził jednak, że tereny zostały nabyte na zasadach rynkowych "w sposób transparentny i w pełni zgodny z przepisami prawa". Co ciekawe, działki powiększyły teren gospodarstwa, które Obajtek kupił w 2017 roku. Odnosząc się do zarzutów dotyczących potencjalnego przekrętu i uzyskania korzyści w związku z budową elektrownią, Zaborowski zaznaczył, że nabyte grunty są oddalone o kilkanaście kilometrów od miejsca, w którym powstać ma inwestycja i nie mają z nią żadnego związku.

To, co na pewno ma związek z mającą powstać elektrownią, to 11-kilometrowa trasa od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213., która będzie prowadziła do nowego obiektu. Za zaprojektowanie i budowę drogi będzie odpowiadało konsorcjum firm Polimex Infrastruktura, Polimex Mostostal i Mosty Łódź. Wartość umowy wynosi ponad 177 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj. Oznacza to, że wykonawca w pierwszej kolejności zrealizuje prace projektowe, uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a następnie rozpocznie prace w terenie. Co wiemy na temat nowej trasy?

Rusza realizacja nowej drogi na Pomorzu. Ma strategiczne znaczenie

Realizację inwestycji podzielona została na dwa zadania - od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 (ok. 11 km) oraz od DW213 do węzła Łęczyce na S6 (ok. 15 km). Dodatkowo, w ramach obecnie powstającej S6 Leśnice - Bożepole Wielkie, wykonany zostanie łącznik między drogą powiatową w Łęczycach a drogą ekspresową S6, który skomunikuje nową drogę krajową z węzłem Łęczyce. Jednojezdniowa droga o dwóch pasach ruchu w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego) projektowana jest po nowym śladzie i będzie łączyć S6 z elektrownią.

Fot. GDDKiA

Budowa drogi krajowej do elektrowni jądrowej to ważna inwestycja nie tylko z perspektywy strategicznej, ale również z punktu widzenia mieszkańców tamtejszych terenów. "Nowa trasa zwiększy przepustowość układu komunikacyjnego, odciąży sieć dróg lokalnych, a dodatkowo skróci czas przejazdu między Trójmiastem i nadmorskimi miejscowościami w gminie Choczewo. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Będzie miała również kluczowe znaczenie w sezonie turystycznym, stanowiąc alternatywę dojazdu nad Bałtyk" - stwierdzają przedstawiciele GDDKiA.

Co więcej, nowa droga poprawi także bezpieczeństwo wszystkich użytkowników oraz zmniejszy negatywne oddziaływanie transportu na otoczenie, w tym na warunki życia lokalnej społeczności (m.in. obniżenie poziomu hałasu, drgań oraz ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport). Kiedy nowa trasa zostanie oddana do ruchu? Jak stwierdzają drogowcy, prace budowlane powinny zakończyć się w drugim kwartale 2028 roku.