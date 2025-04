Tesla traci Kalifornię. Najnowsze wyniki sprzedaży nie pozostawiają wątpliwości

Kalifornia jest niezwykle kluczowym rynkiem dla segmentu samochodów elektrycznych w USA. To w niej sprzedaje się nawet 400 tys. pojazdów typu BEV rocznie. To ona pochłania także aż 34 proc. całego wolumenu sprzedaży elektryków za oceanem. To tam zaczęła się historia marki, która zawojowała cały świat. Dziś Kalifornia zaczęła być kolejnym zmartwieniem dla Elona Muska.

Tesla traci w Kalifornii 15 proc. To tu sprzedaje się jedna trzecia BEV-ów w USA

Elon Musk musiał się przyzwyczaić nie tylko do protestów ludzi po każdej ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi. Wielu z nich na znak niezgody z działaniami miliardera przestało też chodzić do salonów jego marki. Skutek jest taki, że wyniki Tesli w bieżącym roku lecą na łeb, na szyję. Idealnie pokazuje to Europa. Tylko w pierwszym kwartale 2025 r. sprzedaż amerykańskich elektryków w Niemczech spadła o 62 proc. W Szwecji i Danii spadek zainteresowania sięgnął 55 proc., w Holandii 50 proc., a Francji 41 proc.

Teraz tym właśnie trendem podąża niezwykle ważna w segmencie elektromobilności Kalifornia. To kolebka amerykańskich, elektryków. Od stycznia do marca 2025 r. sprzedaż Tesli obniżyła się tam o 15 proc. Takie dane według agencji Bloomberg podaje California New Car Dealers Association (CNCDA). Być może nie jest to tąpnięcie na miarę Europejską. Musi być jednak bardzo bolesne dla Muska i to z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że w tym samym czasie sprzedaż BEV-ów w Kalifornii wzrosła o 7,3 proc. Drugi jest taki, że jak już wspominałem, to właśnie ten amerykański stan odpowiada za prawie jedną trzecią sprzedaży Tesli w USA. Gdyby potraktować Kalifornię jak kraj, byłaby piątą gospodarką świata, a jeśli liczyć PKB per capita, uplasowałaby się na pierwszym miejscu.

Czemu kierowcy już nie chcą Tesli? Musk to pierwszy z problemów

Elon Musk oficjalnie nie komentuje złych wyników sprzedaży Tesli. Nie odnosi się w żaden sposób do spadków. Z czego one jednak wynikają? CNCDA uważa, że decydujące stały się dwa czynniki. Tak naprawdę dopiero pierwszym z nich jest sprzeciw konsumentów wobec polityki prowadzonej przez miliardera w amerykańskim rządzie. Drugi dotyczy gamy modelowej, która wyraźnie starzeje się, nie jest modernizowana i coraz mniej przystaje do tego, co jest w stanie zaoferować konkurencja. Jedyny zupełnie nowy model, to pikap Cybertruck, który okazał się wielką wtopą.

Pozostałe modele Tesli nie pachną nowością. Model S jest produkowany od 13 lat, Model X skończy w tym roku dziesięć lat, a Model 3 ma już za sobą dziewięć wiosen. Młodszą konstrukcją jest Y. Ten ma "dopiero" sześć lat. W warunkach światowej motoryzacji tyle trwa cały cykl życia każdej generacji pojazdu. Po tym czasie pojawia się kolejna, która daje kierowcy nowe możliwości i nowe opcje. Tesla natomiast stanęła w miejscu, jeśli nie liczyć drobniejszych modernizacji i najwyraźniej chce powalczyć o laur np. z Fiatem 500. Mały hatchback był produkowany w tyskiej fabryce przez długich 17 lat. W efekcie ostatnie wyprodukowane egzemplarze, choć nowe, wydawały się być autami z innej epoki.