Przepisy drogowe, choć powinny być dobrze znane każdemu, kto zasiada za kierownicą, bywają źródłem kłopotów. Skomplikowane zasady mogą powodować zamieszanie na drodze. To dotyczy też sytuacji, w których spotykają się kierowca samochodu i rowerzysta. Okazji, gdy pogoda sprzyja rowerowym wyprawom, nie brakuje. Szczególnie w miejscach, gdzie cykliści nie mają możliwości poruszania się po ścieżce rowerowej, a prawo nie zezwala im na wjechanie na chodnik.

Czy można wyprzedzać rowerzystę na zakazie? Sprawdź, co mówią przepisy

O zakazie wyprzedzania informuje znak B-25. Gdy jest ustawiony przy drodze, a przed kierowcą pojawia się rowerzysta, niektórzy "zagryzają zęby" i jadą za nim do momentu, w którym mogą bezpiecznie i, jak podejrzewają, zgodnie z przepisami, go wyminąć. Czy słusznie? Nie do końca.

Znak B-25 zabrania bowiem "kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych". Rower nie jest pojazdem wielośladowym, nie jest też pojazdem silnikowym. Kierowca może więc wyprzedzić rower, ale też motocykl, hulajnogę, urządzenie transportu osobistego i motorower, nawet na drodze z zakazem wyprzedzania, rzecz jasna pod pewnymi warunkami.

Wyprzedzasz rowerzystę na podwójnej ciągłej? Możesz się zaskoczyć (zdjęcie ilustracyjne) Munbaik Cycling Clothing, pexels.com

Czy można wyprzedzać rowerzystę na podwójnej ciągłej? Uważaj nie tylko na ten przepis

Jak w wielu przypadkach, także i tu są pewne wyjątki. Pierwszym jest linia P-4, czyli "podwójna ciągła", której kierowca nie może przekroczyć ani na którą nie może najechać. Drugą przeszkodą jest szerokość drogi. Art. 24 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi bowiem, że kierowca jest zobowiązany do zachowania co najmniej metrowego odstępu od roweru w trakcie jego wyprzedzania. Na wąskiej drodze zachowanie bezpiecznego odstępu, szczególnie przy podwójnej ciągłej, może być utrudnione. W obu przypadkach kierowca, który nie zastosuje się do przepisów, może otrzymać mandat:

300 zł i 6 pkt karnych - wyprzedzanie bez zachowania odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu,

- wyprzedzanie bez zachowania odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu, 200 zł i 5 pkt karnych - niezastosowanie się do znaku drogowego P-4 "linia podwójna ciągła".

Dotyczy to także sytuacji, w której nie obowiązuje zakaz wyprzedzania.