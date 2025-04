Sypialnia stolicy zostanie połączona szynami z resztą miasta i to na dwa sposoby

Gocław położony w dzielnicy Praga-Południe w Warszawie, składa się z mniejszych osiedli: Iskra, Jantar, Orlik, Wilga, Kępa Gocławska i Przyczółek. Obecnie dociera tam transport publiczny opierający się wyłącznie na taborze autobusowym. Po decyzjach, jakie zapadły pod koniec marca w warszawskim ratuszu pewne jest, że Gocław zostanie połączony szynami z resztą miasta. Nowa linia tramwajowa usprawni mieszkańcom dojazd do centrum - przejazd od pętli Gocław do stacji metra Centrum zajmie około 20 minut. Co więcej, plan rozwoju komunikacji publicznej zakłada też, że na Gocław dotrze również trzecia linia metra.

REKLAMA

Zobacz wideo

W stolicy konsekwentnie stawiamy na rozwój transportu szynowego, który jest bezpieczny, wygodny i ekologiczny. Poza rozwojem sieci metra, budujemy i projektujemy nowe trasy tramwajowe. Lepsza sytuacja budżetowa miasta pozwala nam ruszyć z kolejną długo wyczekiwaną inwestycją, tramwajem na Gocław. Zaczynamy wykup gruntu i zlecamy opracowanie projektów wykonawczych

– zapewnił w marcu Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Nowa trasa na Gocław nie wcześniej niż w 2030 r.

Tramwaje Warszawskie dysponują już projektami budowlanymi nowej trasy, zatwierdzonymi projektami stałej organizacji ruchu oraz ważną decyzją środowiskową. Na pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji trasy tramwajowej na Gocław przeznaczono 108 mln zł. Projekt samej trasy liczy około 3,6 km. Kiedy pasażerowie mogą liczyć na udostępnienie planowanej nowej linii? Nie wcześniej niż w 2030 roku.

Ważnym krokiem w planie inwestycji jest postępowanie przetargowe na opracowanie projektów wykonawczych oraz korektę i aktualizację posiadanej dokumentacji. W ramach prawa opcji przewidziane jest również opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, która pozwoli na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane. Uruchomienie tej opcji nie byłoby możliwe, gdyby nie zabezpieczone przez Radę Miasta środki na pozyskanie terenu.

Tramwaje Warszawskie zakładają, że w 2026 r. m. in. zostanie uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz zapadną decyzje umożliwiające rozpoczęcie i realizację robót budowlanych. Pozyskanie zezwoleń zakładane jest w 2027 roku, w którym po zabezpieczeniu środków finansowych, możliwe będzie ogłoszenie przetargu na budowę nowej trasy.

wizualizacja trasy tramwajowej na Gocław Fot. Tramwaje Warszawskie

Przebieg trasy tramwajowej na Gocław

Nowa trasa tramwajowa będzie odchodzić od istniejącej trasy w al. Waszyngtona w rejonie Kanału Wystawowego. Następnie tory będą prowadzić wzdłuż Kanału Wystawowego, wiaduktem nad al. Stanów Zjednoczonych i w rezerwie tzw. Trasy Tysiąclecia. Dalej tramwaj pojedzie w ciągu ul. Bora-Komorowskiego do pętli tramwajowo-autobusowej Gocław. Wybudowanych zostanie: sześć zespołów przystankowych z 14 nowymi platformami, most tramwajowo-pieszo-rowerowy nad Kanałem Wystawowym, trzy kładki pieszo-rowerowe nad Kanałem Wystawowym oraz wiadukt nad obniżoną do poziomu -1 al. Stanów Zjednoczonych (Trasa Łazienkowska).

Przygotowania do realizacji trasy tramwajowej są koordynowane z innymi miejskimi inwestycjami – w tym z powstającymi projektami przebudowy trasy tramwajowej w al. Waszyngtona na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda Wiatraczna oraz z budową linii metra M3 Stadion Narodowy – Gocław. Punkt styku metra i tramwaju znajduje się na skrzyżowaniu ul. gen. Fieldorfa "Nila" i ul. gen. Bora-Komorowskiego (stacja E06 Gocław). Trzecia linia metra ma być gotowa dwa lato po linii tramwajowej. Władze Warszawy zakładają, że budowa M3 ruszy w 2028 roku, a odcinek do Gocławia może zostać ukończony około 2032 roku.