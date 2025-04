Nie każda mgła to sygnał "ON". Kiedy włączyć światła przeciwmgielne? Kierowcy wciąż się mylą

Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Polsce w ciągu każdego roku notuje się średnio 54 dni z mgłą. Najwięcej w październiku i listopadzie, jednak są też wyjątki i możemy mieć z nią do czynienia również podczas wiosennych dni. Nie ulega wątpliwości, że mgła to wyzwanie dla kierowców, gdyż nie tylko ogranicza widoczność, lecz także utrudnia ocenę odległości, dostrzeżenie znaków i pieszych.

Jak się włącza światła przeciwmgielne? Najważniejsza jest znajomość odpowiednich oznaczeń

Jeśli chodzi o obsługę świateł przeciwmgielnych, musimy zdawać sobie sprawę, że wszystko uzależnione jest od konkretnego modelu auta. Najlepiej więc znać odpowiednie piktogramy i kontrolki. Zielona oznacza światła przednie, z kolei żółta odpowiada za tylne. Na desce rozdzielczej rysunki będą zazwyczaj w białym odcieniu. Światła przeciwmgielne przednie to rysunek promieni świateł do góry, natomiast tylne promienie do dołu.

Aby włączyć przednie, muszą działać światła pozycyjne. Tylne mogą wymagać z kolei wcześniejszego uruchomienia przednich. Najczęściej włączniki znajdują się na manetce kierunkowskazów (jako obrotowy pierścień), więc wystarczy po prostu przekręcić w odpowiednią pozycję. Drugą możliwą lokalizacją jest panel świateł po lewej stronie kierownicy. Warto sprawdzić ich działanie na postoju, zanim ruszymy w drogę.

Jak ustawić pokrętło świateł w samochodzie? Jak ustawić pokrętło świateł w samochodzie? Fot. algre / iStock

Kiedy można jeździć na światłach przeciwmgielnych? Rób to zgodnie z prawem

Zgodnie z przepisami, tylne światło przeciwmgielne jest obowiązkowe (z wyjątkiem np. aut zabytkowych), a przednie opcjonalne. O sytuacjach na drodze, kiedy możemy ich używać, mówi art. 30 i 51 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nimi kierujący musi włączyć światła mijania, lub przeciwmgielnych przednich albo oba jednocześnie:

W czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami.

Tylne światło wolno więc włączać tylko przy widoczności poniżej 50 m, a wyłączyć, gdy tylko warunki się poprawią, tak by nie oślepiać innych uczestników ruchu. Przednich możemy używać przy zmniejszonej przejrzystości powietrza, także podczas opadów, a od zmierzchu do świtu również na krętych drogach, nawet przy dobrej przejrzystości. Pamiętaj o tych zasadach, gdyż za niewłaściwe użycie świateł grozi mandat: 100 zł za przednie, 200 zł za tylne i 2 punkty karne.

