GITD ma nowe pojazdy. Duży moduł na dachu odczyta tablice i wystawi mandat. Będzie ich sto

GITD ma otrzymać ponad 100 pojazdów, które będą pilnowały czy kierowcy zapłacili w nowym Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej. Będzie to 70 dostawczych Fordów i 32 sztuki Focusów. Pierwszego Focusa już udało się uwiecznić na nagraniu.

Auta z systemem będzie dosyć prosto rozpoznać. Na dachu będą posiadać duży moduł do automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych oraz określania typu pojazdu na podstawie gabarytów i kształtów. Na podstawie tych danych będzie można sprawdzić czy kierowca uiścił opłatę za przejazd.

Co najważniejsze w tego typu systemie, pojazd skanowany nie będzie musiał się zatrzymywać. Będzie można to sprawdzić podczas jazdy auta sprawdzającego, a także podczas poruszania się pojazdu sprawdzanego, również przy znacznej prędkości. Dostawca, czyli firma Vitronic, zapewnia, że ich produkt jest skuteczny w 98 proc., do prędkości 250 km/h.

Nowe radiowozy będą funkcjonować całą dobę. Pierwszą partię, dziesięciu Focusów GITD ma dostać do końca czerwca.