Gdzie oglądać F1 Grand Prix Hiszpanii? Kubica pojechał w treningach

W niedzielę kierowcy Formuły 1 staną do walki po raz czwarty. Tegoroczny sezon rozpoczęto podczas Grand Prix Bahrajnu, w którym choć przodował kierowca Red Bull Racing, Max Verstappen, podium należało do siedmiokrotnego mistrza świata - Lewisa Hamiltona. Kolejny wyścig odbył się na włoskim torze Imola. To właśnie tu w 1994 roku zginął trzykrotny mistrz świata Formuły 1 - Ayrton Senna. Tydzień temu obserwowaliśmy zmagania kierowców podczas GP Portugalii, a w ten weekend bolidy wyjadą na tor Circuit de Catalunya w słonecznej Hiszpanii. Treningi się już rozpoczęły.

REKLAMA

Zobacz wideo Najdziwniejszy sezon F1 od lat. Kto największym wygranym?

Powrót Roberta Kubicy

Podczas pierwszej sesji treningowej w Hiszpanii na torze w bolidzie Alfa Romeo Racing Orlen pojawił się Robert Kubica. Niestety polski kierowca źle ocenił przyczepność, przez co wypadł z zakrętu i zakończył trening w żwirowej pułapce.

Robert Kubica podczas GP Hiszpanii Formuły 1. Źródło: Eleven Sports https://twitter.com/ELEVENSPORTSPL/status/1390600277292683265

Gdzie oglądać GP Hiszpanii?

Emocji wyścigowych nie zabraknie przez cały weekend. Dziś, w piątek, możemy oglądać sesje treningowe, a jutro zawodnicy wezmą udział w kwalifikacjach. Wyścig jest zaplanowany na niedzielę na godzinę 15 polskiego czasu.

Poniżej znajduje się pełny harmonogram weekendu wyścigowego GP Hiszpanii, który można oglądać w telewizji Eleven Sports. Sam wyścig będzie można zobaczyć również w niedzielę o godz. 15 na kanale Polsat.

Ktoś w końcu wygra z Mercedesem w F1. Będzie 12 do 11 dla Astona Martina

Piątek, 7 maja:

11:00 – 11:25 – studio – na żywo

11:25 – 12:40 – pierwszy trening – na żywo

12:40 – 14:55 – studio – na żywo

14:55 – 16:10 – drugi trening – na żywo

16:10 – 16:30 – studio – na żywo

23:00 – 0:30 – pierwszy trening – powtórka

0:30 – 2:00 – drugi trening – powtórka

Sobota, 8 maja:

8:00 – 9:30 – pierwszy trening – powtórka

9:30 – 11:00 – drugi trening – powtórka

11:30 – 11:55 – studio – na żywo

11:55 – 13:10 – trzeci trening – na żywo

13:10 – 14:55 – studio – na żywo

14:55 – 16:20 – kwalifikacje – na żywo

16:20 – 17:30 – studio – na żywo

0:00 – 1:30 – kwalifikacje – powtórka

Aston Martin z okazji swojego sukcesu w F1 wypuszcza specjalną edycję modelu Vantage

Niedziela, 9 maja:

8:00 – 9:30 – kwalifikacje – powtórka

11:00 – 12:30 – kwalifikacje – powtórka

13:00 – 14:55 – studio – na żywo

14:55 – 17:00 – wyścig – na żywo

17:00 – 17:55 – studio – na żywo

0:00 – 2:00 – wyścig – powtórka

Poniedziałek, 10 maja:

14:00 – 16:00 – wyścig – powtórka

Formuła 1 rusza w niedzielę. Gdzie oglądać GP Bahrajnu?

Nowa forma kwalifikacji

Podczas tegorocznego sezonu pojawi się nowa forma kwalifikacji, tzw. sprinty. Wyścigi sprinterskie odbędą się podczas trzech wyścigów - na Silverstone, Monzy i Interlagos. Podczas tych weekendów w piątek będzie odbywał się pierwszy trening, a następnie kierowcy przejadą sesję kwalifikacyjną. W sobotę rano odbędzie się drugi trening, a następnie zawodnicy na podstawie piątkowych kwalifikacji ustawią się do "kwalifikacji sprinterskich".

Nowy system ma mieć formę krótkich wyścigów (jedna trzecia normalnego dystansu), w których kolejność na mecie będzie decydowała o kolejności startów w niedzielnym wyścigu. Trzy pierwsze miejsca będą nagrodzone dodatkowymi punktami w klasyfikacji generalnej. Zwycięzca otrzyma 3 dodatkowe punkty, a za drugie i trzecie miejsce zawodnicy otrzymają odpowiednio 2 lub 1 punkt. Co ciekawe, podczas sprintów system DRS ma być dostępny 2 sekundy za poprzedzającym samochodem, a nie 1 sekundę, jak ma to miejsce w niedzielnych, "głównych" wyścigach.

Pierwszy wyścig z nową formą kwalifikacji odbędzie się w dniach 16-18 lipca podczas GP Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Po raz drugi sprinty pojawią się na GP Włoch na torze Monza w dniach 10-12 września. Po raz ostatni wyścigi kwalifikacyjne zobaczymy 7 listopada podczas GP Brazylii na torze Interlagos.

"Drive to survive" - jest trzeci sezon. Bestsellerowy dokument o Formule 1 jest już na Netflixie

Fot. Luca Bruno / AP