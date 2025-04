Jest prosty sposób, żeby mieć nowy samochód i nie zbankrutować. Działa tylko do końca czerwca

Niedługo w salonach sprzedaży pojawi się nowa Toyota bZ4X. Odświeżenie modelu to zatem zawsze okazja, aby nabyć wersję przedliftingową w atrakcyjnej cenie. Japończycy dla osób zainteresowanych elektrycznym SUV-em przygotowali aż trzy oferty. I dopiero pierwsza z nich odnosi się do ceny. Dwie pozostałe dotyczą finansowania, także dla osób prywatnych.

REKLAMA

Zobacz wideo Toyota Bz4X - poznaliśmy z bliska elektryczną Toyotę

Kredyt bez odsetek. To samo z leasingiem. Toyota kusi kierowców

Zacznijmy od końca, a więc finansowania. Toyota do 30 czerwca przedłużyła nabywcom modelu bZ4X możliwość skorzystania z jednego z dwóch programów. Mowa tu o propozycji:

"Wiosna z elektrykiem" to program kredytowy, w którym RRSO może wynieść równe 0 proc. Nie będzie zatem żadnych odsetek czy prowizji bankowych. Stanie się tak w przypadku, w którym kierowca wybierze okres kredytowania na 24 miesiące. Przy umowie na 36 miesięcy RRSO wyniesie 2,02 proc. Nadal będzie zatem niskie.

EKO Leasingu 100% to 24-miesięczna oferta leasingu, w której kierowca musi wpłacić na start 30 proc. wartości pojazdu. Ratę wykupu ma ustaloną na 16 proc. wartości auta. Pozostałą część spłaca w miesięcznych ratach. W tym przypadku całkowity koszt leasingu to 100,1 proc. wartości auta.

Oferta EKO Leasingu 100% dostępna jest także dla innych elektrycznych modeli Toyoty, w tym samochodów z gamy Toyota Professional.

Ile kosztuje fabrycznie nowa Toyota bZ4X?

Cennik Toyoty bZ4X startuje od kwoty na poziomie 189 900 zł. To jednak kwota wyjściowa. Bo osoby prywatne i przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą dodatkowo uzyskać dofinansowanie w ramach programu NaszEauto. To wynosi do 40 000 zł. To oznacza, że cena transakcyjna bazowej bZ4X może spaść nawet do 149 900 zł. To sprawia, że elektryczny SUV segmentu D staje się o 26 tys. zł tańszy od spalinowej Toyoty RAV4.

Toyota bZ4X Fot. Toyota

Za tą kwotę kierowca otrzyma 204-konny napęd elektryczny przyłożony do przedniej osi lub 218-konny 4x4. W słabszym wariancie bateria litowo-jonowa 71,4 kWh przekłada się na zasięg wynoszący 514 km, a mocniejszym 461 km. Auto w standardzie będzie wyposażone m.in. w podgrzewane fotele przednie i kierownicę, elektrycznie unoszone drzwi bagażnika, 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Smart Connect z nawigacją. W ofercie dostępne są Toyoty bZ4X wyprodukowane w 2024 i 2025 r.