Chodnik w Polsce to przestrzeń przeznaczona przede wszystkim dla pieszych, którzy mają na nim pierwszeństwo. Inne pojazdy mogą z niego korzystać tylko wyjątkowo. Samochody mogą parkować na nim tylko w miejscach, gdzie zostawiają pieszym co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni. W przeciwnym wypadku muszą liczyć się z otrzymaniem mandatu. Nie może być także blokowany przez reklamy i ogródki gastronomiczne. Do Sejmu właśnie trafił dokument, który może być zwiastunem poważnych zmian w zakresie poruszania się po chodniku.

Czy hulajnogą można poruszać się po chodniku? Wiatr zmian w Sejmie

Hulajnogi elektryczne szybko zdobyły popularność w polskich miastach jako wygodna i ekologiczna forma transportu. Choć są praktyczne, ich rosnące użycie rodzi też problemy zarówno społeczne jak i prawne. We wspomnianej wcześniej petycji autor wystąpił z propozycją zakazu jazdy hulajnogami elektrycznymi, rowerami po chodnikach oraz wszystkimi pojazdami przekraczającymi 5 km/h (z wyjątkiem wózków inwalidzkich).

Trzeba zwrócić pieszym chodniki. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i poczucia normalności ruch w miejscach dla pieszych i na ścieżkach rowerowych wymaga pilnie ograniczeń prawnych.

- czytamy w uzasadnieniu.

Petycja trafiła do Sejmu. Chcą zmian dotyczących chodników

W swoim apelu postuluje również o wprowadzenie ograniczenia prędkości na ścieżkach rowerowych do 15 km/h i zakaz wyznaczania tras rowerowych po chodnikach, jeśli w pobliżu są drogi dla rowerów. Jego zdaniem piesi tracą poczucie bezpieczeństwa, a chodniki nie są już przestrzenią przyjazną dla rodzin z dziećmi.

Hulajnogi elektryczne Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Szczególnie cierpią na tym rodzice z dziećmi, którzy muszą nieustannie czuwać czy z którejś strony nie nadjeżdża z wielką prędkością elektryczny rower, hulajnoga czy inny pojazd.

- uzasadnia autor.

Co sądzisz o zakazie jazdy hulajnogami po chodnikach? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.