O tych autach już zapomnieliśmy, a to błąd. Najlepsze minivany za 30 tysięcy złotych

Na ulicach mogliśmy zmierzyć się z koreańskimi, niemieckimi oraz japońskimi maszynami dzielnie służącymi 4-osobowym rodzinom podczas codziennej eksploatacji. Teraz próżno szukać takich konstrukcji. Niektóre je przypominają, ale to crossovery, zazwyczaj elektryczne, z dwubryłowym nadwoziem. W sukurs przychodzi rynek wtórny, gdzie pośród wielu ogłoszeń wciąż czekają na nowych właścicieli auta z dużymi bagażnikami i wnętrzem zdolnym pochłonąć cztery dorosłe osoby. Oto nasze propozycje za około 30 tysięcy złotych.

Toyota Verso

Taka Toyota to egzotyczny widok na europejskich drogach. W 2009 zastąpiła w gamie Yarisa, Corollę i Avensisa Verso. Dotychczasowy plan się nie powiódł, a nowy model miał skutecznie rywalizować o klienta z Oplem Zafirą i Volkswagenem Touranem. Ambitne założenia jednak nie pokryły się z rzeczywistością, choć nie brakuje ofert z drugiej ręki. Verso skończyła swój żywot w 2018 i w Europie nie doczekała się bezpośredniego następcy. To jednak wóz, obok którego nie warto przechodzić obojętnie. Przede wszystkim z uwagi na funkcjonalność i bezawaryjność benzynowych wariantów. Toyota mierzy 444 cm długości, zatem wpisuje się w standardy klasy kompaktowej. Rozstaw osi na poziomie 278 cm pozwolił wygospodarować dodatkową przestrzeń na trzeci rząd siedzeń. Należy go jednak traktować awaryjnie i korzystać z niego na krótkich dystansach. Po dłuższej podróży może być niezbędna interwencja fizjoterapeuty. Poza tym Japończyk to przestronne i wygodne auto. Z bagażnikiem o pojemności o 440 do 1740 litrów.

W kategorii jednostek napędowych zdecydowanie warte grzechu są odmiany benzynowe i właściwie tylko te polecamy. Są długowieczne, choć niezbyt dynamiczne. 1.6 rozwija 132 KM i 160 Nm. Sprint do setki zajmuje 11,7 sekundy, co wiąże się z ustępstwami podczas prób wyprzedzania. Lepiej poszukać 1.8 Valvematic – 147 KM i 180 Nm. Pośród diesli wybór jest znacznie większy, ale i ryzyko kosztownej awarii spore. Najlepsze oceny zbiera 2.0 D-4D – 124 KM i 310 Nm. Do 2010 nie posiadał filtra cząstek stałych i odwdzięcza się rozsądnym zapotrzebowaniem na paliwo. 1.6 D-4D to konstrukcja BMW i nie zbiera pochlebnych opinii. Do tego jest ospała (112 KM), ale przekonuje niską konsumpcją. 2.2 D-4D (150 lub 177 KM) należy do grupy podwyższonego ryzyka. To jeden z najgorszych motorów w swojej klasie. Potrafią w nim osiadać tuleje cylindrowe. Szybko też poddaje się w nich DPF. Mając w kieszeni 30 tysięcy złotych, bez trudu znajdziemy Verso z lat 2011-2013. Połowa z dostępnych egzemplarzy jest zasilana benzyną.

Opel Meriva II fot. Opel

Opel Meriva II

Ciekawą propozycją, doskonale sprawdzającą się w codziennym, wielkomiejskim użytkowaniu jest Opel Meriva drugiej generacji. Niemiecki minivan produkowany od 2010 do 2017 otrzymał interesująco zaprojektowane, dwubryłowe nadwozie z charakterystycznymi, otwieranymi pod wiatr tylnymi drzwiami. Dzięki temu rozwiązaniu pakowanie dziecięcego fotelika na kanapę okazuje się znacznie łatwiejsze. Wnętrze prezentuje przyzwoitą jakość wykonania i odporność na zużycie. Co istotne, nie zabraknie miejsca nawet dla czterech dorosłych osób. Wśród opcjonalnych dodatków możemy wymienić automatyczną klimatyzację, pełną elektrykę, panoramiczne okno dachowe i czasem występującą kolorową nawigację. Kanapa drugiego rzędu jest przesuwna, zatem bagażnik mieści od 400 do 500 l. Po złożeniu oparcia, kufer pochłonie nawet 1500 l.

Do napędu Merivy II oddelegowano sprawdzone silniki benzynowe 1.4 100 KM i doładowane 1.4 Turbo 120 lub 140 KM. Każda z jednostek wzorowo współpracuje z instalacjami gazowymi, a doładowane wersje zapewniają solidne osiągi. W alternatywie pozostaje gama wysokoprężna obejmująca oszczędny silnik 1.6 CDTI o mocy 95, 110 lub 136 KM. Meriva nieźle trzyma cenę, zatem 30 tysięcy złotych wystarczy na samochody z lat 2015-2017. Diesle to zaledwie 10 procent podaży.

Chevrolet Orlando fot. Chevrolet

Chevrolet Orlando

Po definitywnej śmierci budżetowego Daewoo koncern General Motors postanowił wprowadzić do Europy markę Chevrolet – sprzedając pod jej szyldem pochodzące z Korei budżetowe konstrukcje, przeważnie korzystające ze sprawdzonej technologii pochodzącej z Opla. Iście rodzinną propozycją tej marki jest Orlando dostępny na Starym Kontynencie od 2010 do 2014 (produkcję dla innych rynków zakończono w 2018). Estetyczne narysowane nadwozie z przodu wyróżnia się pokaźnym grillem z logo producenta. Dwubryłowa karoseria na szczęście została przyzwoicie zabezpieczona przed korozją. Płowieją jedynie nielakierowane zderzaki, listwy ochronne i lusterka w uboższych odmianach. Co istotne, Orlando opracowany został na płycie podłogowej wspólnej z Oplem Astrą IV, Zafirą II czy Chevroletem Cruze. Stąd pokrewieństwo także w kwestii układu jezdnego i paleta jednostek napędowych. To zwiastuje rozsądne koszty eksploatacji. Auto ma 465 centymetrów długości, 184 szerokości i 163 wysokości. Rozstaw osi wynosi 276 cm.

Wnętrze nie ukrywa budżetowego charakteru marki, kuszącej poziomem wyposażenia i ceną. Zastosowane tworzywa sztuczne są przeciętnej jakości, podatne na zarysowania i w czasie jazdy potrafią skrzypieć. Fotele w pierwszym rzędzie są poprawne, wystarczające do dłuższych, spokojnych eskapad – komfortowe miejsce zajmą w nich wszyscy kierowcy. Kanapa z łatwością pomieści dwie dorosłe osoby lub trzy dziecięce foteliki, natomiast inspirowane Zafirą siedziska chowane w podłodze bagażnika są typowo awaryjnym rozwiązaniem na krótkie dystanse. W konfiguracji pięcioosobowej bagażnik Orlando zabiera wystarczające 466, a po złożeniu asymetrycznego oparcia 1490 litrów.

W Europie gama silnikowa Orlando składała się z trzech pozycji. Dwa benzynowe motory, 1.8 141 KM i 1.4 Turbo 140 KM są doskonale znane z wielu modeli Opla, a ich współpraca z instalacjami gazowymi układa się bez zarzutu, pozwalając istotnie ograniczyć koszty jazdy. Jak donoszą mechanicy, wystarczy pilnować regularnych wymian oleju silnikowego co 10-15 tysięcy kilometrów i rozrządu co 60 tysięcy (koszt 1000 złotych), by cieszyć się bezawaryjną pracą. Czterocylindrowy silnik diesla 2.0 D to konstrukcja włoskiej firmy VM. Generuje wystarczające 130 lub 163 KM, co w połączeniu z dobrze zestopniowaną, sześciobiegową przekładnią daje wymierne rezultaty w postaci niewielkiego spalania i dobrej dynamiki. Najmocniejsza odmiana wysokoprężna przyspiesza do setki w 10,3 sekundy i rozpędza się do 195 km/h. Oferta rynkowa Chevroleta jest całkiem obszerna. Z budżetem rzędu 30 tysięcy złotych możemy upolować sztuki z lat 2012-2013.

Citroen C4 Picasso fot. Citroen

Citroen C4 II Picasso

Od 2013 do 2022 produkowane było drugie wcielenie Citroena C4 Picasso. Francuski van niektórych szokuje odważnym designem nadwozia i deski rozdzielczej. Jakość zabezpieczenia antykorozyjnego stoi na wysokim poziomie. Auto znad Sekwany ma też spore gabaryty. Grand mierzy 460 cm. Szerokość wynosi 182,5 cm, wysokość 164, a rozstaw osi 284. Nieco krótsza jest zwykła, równie funkcjonalna wersja (443 cm) i taką najłatwiej znaleźć.

Nowatorskie rozplanowanie deski rozdzielczej wciąż przykuwa uwagę. Centralnie umieszczono cyfrowe zegary i pokaźnych rozmiarów, dotykowy ekran multimediów. Z jego poziomu sterujemy także klimatyzacją i radiem, co wymaga przyzwyczajenia i zdejmowania rękawiczek w zimowe dni. Bagażnik mieści 643 litry, co w zupełności spełnia wymagania rodzin. Wartościowy akcent stanowi gniazdo 220 V. Paleta silników benzynowych składa się z wadliwych i kłopotliwych 1.6 THP 156 i 165 KM, korzystających z bezpośredniego wtrysku paliwa i nietrwałego łańcucha rozrządu. Im młodszy egzemplarz, tym mniejsze ryzyko awarii. W gamie znajdziemy też zdecydowanie za słaby, trzycylindrowy motor 1.2 PureTech 130 KM.

Praktycznie bezproblemowe są za to diesle 1.6 i 2.0 HDI o mocy 92, 100, 114 i 120 KM. Większy występuje w odmianie o mocy 150 KM. Wszystkie korzystają z bezpośredniego wtrysku common rail, turbosprężarki ze zmienną geometrią łopat (z wyjątkiem najsłabszych wersji) i filtra cząstek stałych FAP. Francuskie ropniaki przekonują kulturą pracy i niskim zużyciem paliwa. W naszym budżecie mieszczą się auta z lat 2014-2016. To ciekawa propozycja dla 4-osobowej rodziny.

Honda Jazz fot. Honda

Honda Jazz III

Miejska propozycja Hondy nigdy poważniej nie zagroziła europejskim modelom segmentu B, ale to mocny punkt w gamie japońskiego producenta. Na rynku wtórnym natomiast godne polecenia egzemplarze miejskiego Jazza znikają w okamgnieniu. Warto dodać o niskiej utracie wartości. Trzecia generacja globalnego modelu produkowana była w wielu zakładach marki od 2007 do 2014. Auto zbudowano z wykorzystaniem płyty podłogowej znanej z poprzednika, z którego nowsza konstrukcja czerpie także w kwestii designu. Karoserię odświeżono, nadając kształt zbliżony do mikrovanów. To najmniejsza maszyna w naszym zestawieniu – 390 cm długości. Proporcje nadwozia rodem z minivana przekładają się wprost na przestronność. Zarówno na fotelach jak i kanapie, wygodnie usiądą dwie dorosłe osoby. Innowacyjny system składania drugiego rzędu (Magic Seats) daje przekonujące rezultaty. Oparcie możemy zarówno położyć, jak i podnieść samo siedzisko – w efekcie uzyskujemy przestrzeń zdolną pomieścić zmywarkę lub pralkę. Bagażnik mieści od 375 do 883 litrów.

Paleta jednostek napędowych składa się wyłącznie z czterocylindrowych, wolnossących silników benzynowych oraz ciekawego wariantu hybrydowego. Do wyboru mamy jednostki zasilane wielopunktowym wtryskiem paliwa – 1.2 i 1.33 o mocy 90-100 KM. Hybrydowy Jazz 1.3 IMA dysponuje 88-konnym motorem benzynowym i niewielkim elektrycznym o mocy 14 KM i 78 Nm – zestaw ten pokazuje swoje oszczędne oblicze tylko w ruchu miejskim, gdzie bez trudu obniżymy spalanie poniżej 5 jednostek na 100 km. Benzynowe agregaty autorstwa Hondy wymagają tylko okresowych wymian oleju i cyklicznych kontroli. Poważne usterki wynikają z zaniedbań akcesoryjnych instalacji gazowych, długiego postoju i nierzetelnej obsługi serwisowej. Radzimy też ostrożnie podchodzić do bezstopniowej skrzyni biegów. Podaż Jazza jest dość skromna, ale dość łatwo znajdziemy ładnie utrzymaną sztukę. 30 tysięcy złotych to budżet na maszynę z ostatnich trzech lat produkcji z przebiegiem na poziomie 100-150 tysięcy kilometrów.