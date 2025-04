Ładować elektryka w domu czy na stacji? Mamy porównanie. Nie wszystkim się spodoba

Planowanie wydatków dotyczących samochodu elektrycznego jest ważnym etapem. Świadoma decyzja o zakupie wymaga rozeznania w kosztach. Cena energii dla samochodów jest uzależniona od kilku czynników, takich jak pojemność baterii, różne taryfy, sposób ładowania (w domu lub na stacji) itp. Ile to więc może kosztować?

Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego? Z tym trzeba się liczyć na stacji

Ładując na stacji, płacisz za zużytą energię elektryczną w kilowatogodzinach (kWh). Możesz więc łatwo dokonać obliczeń, znając kilka wskaźników. Dla przykładu, jeśli twoja bateria ma pojemność 40 kWh i potrzebuje pełnego ładowania, a cena za 1 kWh wynosi 0,60 groszy, wystarczy pomnożyć obie wartości. W tym przypadku wyjdzie nam 24 złote.

Trzeba liczyć się z tym, że prawdopodobnie ceny będą wyższe niż w podanym przykładzie i za 1 kWh zapłacimy 1,5-3 złote. Wtedy rzeczywista cena będzie wyższa. Warto mieć też na uwadze, że w niektórych miejscach może być nieco taniej, jeśli jesteśmy zarejestrowanymi użytkownikami z abonamentem. Szczegóły warto sprawdzić już na miejscu.

Ile kosztuje naładowanie elektryka w domu? Takie są realne koszty

Koszt ładowania samochodu elektrycznego w domu zależy od taryfy energetycznej, mocy ładowarki, instalacji fotowoltaicznej itp. Masz do wyboru ładowanie albo przez dedykowaną ładowarkę, albo poprzez zwykłe gniazdko. Tu również należy sprawdzić koszt jednego kWh i pomnożyć go przez pojemność baterii. Nie da się więc jednoznacznie określić, ile to będzie kosztować w danym przypadku i należy w obu sytuacjach wykonać samodzielnie proste obliczenia.

Warto też mieć na uwadze, że istnieje możliwość obniżenia kosztów ładowania na przykład poprzez korzystanie z tańszych taryf w określonych porach, sprawdzanie tańszych cenników ładowania na stacjach, wybieranie efektywnych tras i planowanie podróży, monitorowanie zużycia energii i modyfikowanie nawyków jazdy.

Czy ładowanie samochodu elektrycznego jest według Ciebie opłacalne? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.