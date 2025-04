Parkowanie, czyli jedna z podstawowych umiejętności każdego kierowcy, może czasami okazać się wyzwaniem. Nie tylko jeśli chodzi o ciasne miejsca parkingowe czy trudne warunki atmosferyczne. Okazuje się, że pułapka czyha również na posiadaczy samochodów z automatyczną skrzynią biegów. Mowa tutaj o jednym złym nawyku, czyli pozostawieniu pojazdu na pozycji P (parking).

Jak prawidłowo parkować auto ze skrzynią automatyczną? Powszechny błąd przy funkcji "P"

Mimo że automatyczna skrzynia biegów to znaczne udogodnienie dla wielu kierowców, to zasady jej użytkownika rządzą się swoimi prawami. Podczas parkowania auta nie wystarczy bowiem wrzucić bieg na "P". Kierowcy zapominają, że trzeba również zaciągnąć ręczny hamulec lub nacisnąć przycisk hamulca postojowego. To szczególnie ważne, zwłaszcza na wzniesieniu. W przeciwnym razie pojazd może uszkodzić element blokujący przekładnię, na który działają duże siły i mieć później problem z ruszeniem.

Jak obsługiwać automatyczną skrzynię biegów? Tak wydłużysz jej żywotność

Odpowiednie użytkowanie automatycznych skrzyń biegów w samochodach osobowych to nie tylko regularny serwis. Kluczowe są również nawyki, które mamy na co dzień podczas jej obsługiwania. O czym należy pamiętać?

Zadbaj o regularną wymianę oleju co 60-80 tys. km, które zapewni prawidłowe smarowanie i dłuższą żywotność skrzyni biegów.

Po uruchomieniu silnika unikaj dynamicznej jazdy – daj czas olejowi na rozgrzanie się.

Nie używaj pozycji "N" podczas jazdy. Służy on wyłącznie do holowania.

Nie ruszaj z miejsca, trzymając jednocześnie wciśnięty gaz i hamulec.

Nie odpalaj auta "na pych", gdyż może to poważnie uszkodzić automat.

Przełożenia zmieniaj tylko po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. To kluczowe dla uniknięcia awarii.

Czy wiesz, jak poprawnie parkować auto z automatyczną skrzynią biegów? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.