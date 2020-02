Kto parkuje lepiej - kobiety czy mężczyźni? WIDEO moto sonda

Czy to prawda, że kobiety nie potrafią parkować? Generalizowanie ze względu na płeć nie ma najmniejszego sensu, ale mimo to w niektórych krajach powstają większe miejsca parkingowe dla pań. Pytanie tylko czy to ma sens.

Postanowiłam zapytać polskich kierowców co sądzą na temat stereotypu "baby za kierownicą". Okazuje się, że panie nie tylko parkują całkiem nieźle, ale na dodatek wielu panów przyznaje, że im wychodzi to dość przeciętnie.