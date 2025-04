Najmniejszy samochód świata trafił do polskiego muzeum motoryzacji. Pierwsza jazda wykonana

Ten samochód wygląda, jak miniaturowy... cyklop. Jego historia jest jednak niezwykle ciekawa. Szczególnie historia tego konkretnego egzemplarza. Bo pojazd pojawił się w zbiorach Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Najmniejszy samochód świata właśnie wykonał pierwszą jazdę.

Peel P50 waży tylko 59 kg i nie ma wstecznego. Powstało tylko 50 sztuk

Autem ze zdjęcia jest oczywiście Peel P50. To auto, które pojawiło się w jednym z odcinków Top Gear. Jeremy Clarkson wjechał nim nawet do budynku BBC. Pomysł na tego mikrusa narodził się jednak na przełomie lat 50. i 60. XX wieku na Wyspie Man. Stała za nim firma Peel Engineering Co. Pojazd był produkowany od 1962 do 1965 r. Auto jest najmniejszym seryjnie produkowanym pojazdem dopuszczonym do ruchu.

Słowo "najmniejszy" nie pojawia się w kontekście P50 z przesadą. Model ma bowiem zaledwie 134 cm długości, 132 cm wysokości i 99 cm szerokości. Waży jedynie 59 kg. Ma trzy koła i jedno światło, a do tego silnik o pojemności 49 cm3. Jednostka oferuje zawrotną moc 4,5 konia mechanicznego. Przekładnia zastosowana w Peelu ma 3 biegi do przodu i... zero do tyłu. Pojazd nie posiada wstecznego. Trzeba wysiąść i go odwrócić. Prędkość maksymalna? Sięga 61 km/h. Choć jej osiągnięcie pewnie wymaga odwagi.

Peel P50 z Oławy prawie gotowy na ekspozycję. Odbyła się pierwsza jazda

Peel P50 był sprzedawany w 1962 r. za 199 funtów. Nawet w realiach lat 60. auto było zatem tanie. Niestety kierowcy nie kupowali go masowo. Całkowita produkcja nie przekroczyła zatem 50 sztuk. Jedna z nich trafiła teraz do Polski. I to powód do dumy dla Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Ekspozycja obiektu zyska naprawdę wyjątkowy eksponat.

P50 z Oławy jest prawie gotowy. Prawie, bo autu brakuje jeszcze kilku części, a do tego ustawienia zbieżności. Pierwszą jazdę już odbył. Powiem więcej, za jego kierownicą zasiadł pracownik muzeum, który ma 195 cm wzrostu. Wena zapewnia, że niedługo udostępni film z pierwszego przejazdu. Ten pojawi się na kanale należącym do muzeum w serwisie YouTube.