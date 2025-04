Kamery 360 stopni będą bez przerwy obserwować 15,5 tys. kierowców. Kontrowersyjna decyzja w USA

Zobacz wideo

Amerykańska firma ogłasza wielką inwestycję. Kupi tysiące zaawansowanych kamer

Jak informuje branżowy portal 40ton.net, przedsiębiorstwo Knight-Swift Transportation zainwestuje w nowe kamery, które do końca roku zostaną zainstalowane w każdym z ponad 15 tys. ciągników pracujących we flocie firmy. Są to urządzenia, za których produkcją stoi marka Netradyne. Nie są to jednak typowe wideorejestratory. W ich przypadku można mówić o zaawansowanym systemie nie tylko monitorowania otoczenia oraz kierowcy, ale opartego na sztucznej inteligencji instruktora jazdy. System na bieżąco ocenia i analizuje zachowanie szofera, jednocześnie zwiększając jego bezpieczeństwo. Potrafi on m.in. wysyłać alerty dźwiękowe, ostrzegając o m.in. ryzyku wystąpienia kolizji. Udziela również wskazówek dotyczących bezpieczniejszej jazdy.

REKLAMA

Firma dostarczy przewoźnikowi dwa typy kamer. Pierwszy z nich to podstawowy, nieco mniej zaawansowany model D-215, który charakteryzuje się 270-stopniowym polem widzenia. Drugi, D-450, to już klasa sama dla siebie. Uzbrojone w cztery obiektywu urządzenie potrafi rejestrować obraz w pełnym, 360-stopniowym zakresie. Oznacza to, że będzie mógł nie tylko obserwować sytuacje na drodze, ale także skupić uwagę na samym kierowcy. Co więcej, obiektyw skierowany do wnętrza kabiny wyposażony jest też w podczerwień, a więc będzie miał możliwość lepszego podglądaniu szofera także po zmroku. System rejestruje też dźwięk.

Wprowadzenie rozwiązania ma służyć przede wszystkim szkoleniu kierowców w kwestii bezpiecznej jazdy oraz ostrzegania ich przed potencjalnymi niebezpiecznymi sytuacjami na drodze. Co więcej, nagrania oraz dane gromadzone przez system mogą służyć podczas rozwiązywania wszelkiego rodzaju sporów z ubezpieczycielami czy też rozprawach sądowych.

Zaawansowane kamery we flocie amerykańskiej firmy. Rozwiązanie budzi kontrowersje

Oczywiście rozwiązanie budzi pewne zastrzeżenia. Przede wszystkim chodzi tutaj o komfort psychiczny kierowcy, a także kwestie jego prywatności. Zgodnie z oficjalnymi zapewnieniami urządzenia mają działać jedynie podczas jazdy, jednak w przeszłości dochodziło już do przypadków, w których pracodawcy mieli możliwość podglądania pracowników m.in. podczas przerw. Redakcja 40ton.net przytacza tutaj aferę z Republiki Południowej Afryki, gdzie pracownicy biurowi zostali przyłapani na obserwowaniu szoferów w trakcie pauzy, co jednak podobno miało być niemożliwe.

Warto zaznaczyć, że również w Europie przedstawiciele branży transportowej pracowali już nad wdrożeniem podobnych rozwiązań. Najbardziej zaangażowani byli w to Holendrzy oraz Francuzi, jednak na drodze stanęły związki zawodowe, które sprzeciwiły się wprowadzeniu tego typu systemów.