Wiemy, kto zbuduje imponujący węzeł drogowy na autostradzie A6

Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę na budowę II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 (nowego węzła na autostradzie A6 z DK13 i przyszłą S6 Zachodnią Obwodnicą Szczecina), obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 oraz budowę infrastruktury drogowej na przejściu granicznym. Spośród ośmiu podmiotów startujących w przetargu wskazaliśmy na firmę Budimex, która wyceniła prace na 429 mln zł

- informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli żadna z firm, które wzięły udział w przetargu, nie zgłosi odwołania, a cały proces kontrolny przebiegnie bez zakłóceń, do podpisania umowy dojdzie zapewne jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Co wiemy na temat inwestycji?

REKLAMA

Zobacz wideo

Nowe inwestycje drogowe w zachodniopomorskim. Nowy węzeł na autostradzie A6

Aktualny węzeł łączący DK13 z autostradą A6 został wybudowany jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku i co jasne jest już mocno wyeksploatowany. Z tego też względu w ramach budowy drugiego etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic zostanie zamknięty i zastąpiony nowym, położonym około 700 metrów na wschód obiektem. Będzie on łączył autostradę nie tylko z DK13, ale również planowaną drogą ekspresową S6 stanowiącą Zachodnią Obwodnicę Szczecina.

"Inwestycja o długości blisko 3 km będzie się zaczynała w miejscu, w którym kończy się oddany w 2023 r. I etap obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. W tym rejonie – na południe od Przecławia – powstanie węzeł Siadło Górne. Będzie łączył biegnącą od Szczecina DK13 z przyszłą Zachodnią Obwodnicą Szczecina. Następnie trasa o parametrach drogi ekspresowej – przyszły wspólny przebieg S6 i DK13 – pobiegnie w kierunku autostrady A6, omijając od wschodu centrum logistyczne" - informują drogowcy.

Obwodnica Kołbaskowa oraz nowa przygraniczna infrastruktura

Oprócz nowego węzła powstanie również obwodnica Kołbaskowa. Droga o długości 5,6 km rozpocznie się właśnie od nowego węzła Szczecin Zachód. Jednojezdniowa trasa klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) zostanie poprowadzona od wschodniej strony miejscowości. Wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum i poprawi przepustowość sieci drogowej w obszarze przygranicznym.

Co więcej, tuż przy granicy z Niemcami powstanie wiadukt nad autostradą A6, łącznice i jezdnie manewrowe, a także plac do kontroli. Aktualnie na przygranicznym odcinku autostrady nie ma możliwości zawracania (kolejny węzeł po stronie niemieckiej jest 9,5 km dalej). Nie ma również odpowiednich miejsc do kontroli – służby muszą korzystać z dróg przy stacjach paliw. Aby zapewnić możliwość zawracania przed granicą, a także umożliwić służbom wygodne realizowanie powierzonych im zadań, w ramach inwestycji powstaną wymienione wcześniej obiekty.

Nowe inwestycje w zachodniopomorskim. Kiedy zakończenie budowy?

W ciągu trzydziestu dni od momentu podpisania umowy do dyspozycji wykonawcy zostanie przekazany plac budowy. Na wykonanie prac związanych z budową infrastruktury drogowej na granicznym odcinku autostrady A6 wykonawca będzie miał 16 miesięcy. Z kolei na budowę drugiego etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic oraz obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 - 27 miesięcy (bez okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca). Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest więc w 2028 roku.