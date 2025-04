Oto najniebezpieczniejsi kierowcy w Europie. Tak na tle innych nacji wypadają Polacy

Redakcja szwajcarskiego portalu vignetteswitzerland.com przeanalizowała dane udostępnione przez Komisję Europejską dotyczących śmiertelności na europejskich drogach, a także wyniki sondażu Instytutu Vias, który skupił się na niebezpiecznych zachowań, jakich dopuszczają się kierowcy ze Starego Kontynentu. Mowa o jeździe po alkoholu, w stanie silnego zmęczenia, bez zapiętych pasów, przekraczania prędkości na autostradach, czy też rozmawiania z przyłożonym do ucha telefonem. Niestety, lista państw uwzględnionych w rankingu jest niepełna - łącznie znalazło się na niej 21 krajów. Która nacja ma zatem najniebezpieczniejszych kierowców?

Najniebezpieczniejsi kierowcy w Europie. Na pierwszym miejscu... Łotysze

Okazuje się, że najbardziej niebezpieczną nacją pod względem ruchu drogowego są obywatele Łotwy. Na możliwe 100 punktów zdobyli oni zawrotne 75,8 punktów. Największy wpływ miała na to statystyka dotycząca śmiertelnych wypadków (75 ofiar na milion mieszkańców; najwięcej w całym rankingu), a także drugi najwyższy (tuż za Finlandią) odsetek kierowców korzystających z telefonów podczas jazdy. Na wizerunku łotewskich zmotoryzowanych cieniem kładzie się również wynik sondażu dotyczący przekraczania prędkości na autostradach - przyznaje się do tego 70,7 proc. ankietowanych.

Co może niektórych zaskoczyć, na drugim miejscu niechlubnego rankingu z wynikiem 73 pkt znaleźli się Austriacy. Na taki rezultat rzutuje dosłownie każdy uwzględniany w analizie współczynnik - od liczby kierowców przyznających się do jazdy po alkoholu, aż po odsetek zmotoryzowanych kierujących pomimo znacznego zmęczenia.

Na trzeciej pozycji uplasowali się Grecy. W ich przypadku o wyniku 70 pkt zaważył najwyższy odsetek kierowców niezapinających pasów bezpieczeństwa (27,7 proc. ankietowanych), a także wysoki współczynnik śmiertelności na drogach (61 ofiar na milion mieszkańców).

Którzy europejscy kierowcy są najgrzeczniejsi? Wielka Brytania ma powody do dumy

Które państwo może się popisać gronem kierowców najbardziej przestrzegającym przepisów? Na drugim krańcu rankingu wylądowali Brytyjczycy. Najwidoczniej angielska flegma przełożyła się na najniższy współczynnik przekraczania prędkości na drogach szybkiego ruchu (przyznało się do tego 38,3 proc. ankietowanych), a także osób kierujących pomimo wyraźnego zmęczenia (12,5 proc.). Duże znaczenie miała również niska śmiertelność na angielskich drogach (25 ofiar na milion mieszkańców, drugi po Szwecji najniższy wynik w rankingu).

Polacy w rankingu niebezpiecznych kierowców. Nie jest źle. Nie jest też dobrze

Mimo iż Polacy charakteryzują się dość burzliwym temperamentem, w rankingu najniebezpieczniejszych kierowców znaleźli się dokładnie w połowie stawki, a więc na 11 miejscu, ex aequo z Hiszpanami. Polscy kierowcy zdobyli łącznie 50 pkt. Co może zadziwić, Polacy, na równi z Czechami, wypadli najlepiej pod względem liczby kierowców przyznających się do jazdy po alkoholu (5,1 proc.). W przypadku innych kwestii wypadamy dość średnio. Trudno jednak pominąć statystykę śmiertelności na drogach. Polska znalazła się na piątym miejscu (52 ofiary na milion mieszkańców, na równi z Włochami).