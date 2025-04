Wyjątkowa polska firma bankrutuje. Przez 30 lat próbowała zmienić transport

Firma Ekolot to uznany na świecie producent lekkich awionetek. Samoloty polskiego producenta można spotkać nie tylko w Europie, ale także w Australii, Stanach Zjednoczonych, państwach Ameryki Środkowej i Południowej, a także Azji. Niestety, mimo iż marka istnieje od 30 lat, wszystko wskazuje na to, że wkrótce może ona przestać istnieć. Jak informuje Interia, producent znalazł się na skraju bankructwa przez rzekome działania polskich instytucji państwowych.

Polski producent samolotów bankrutuje. Horrendalne cła na materiały

Jak stwierdza właściciel firmy, Henryk Słowik, na trudną sytuację przedsiębiorstwa wpłynęła przede wszystkim opieszałość Urzędu Lotnictwa Cywilnego, które opóźniło proces certyfikacji samolotów firmy, a także działania Urzędu Celno-Skarbowego. W przypadku drugiej instytucji zdecydowała się ona nałożyć zaporowe, 125-procentowe cło na materiały z Chin, które Ekolot wykorzystuje do produkcji swoich maszyn.

"Obiecał Pan Panie Premierze, że żaden urzędnik już nie doprowadzi do bankructwa polskiej firmy. A teraz stajemy w obliczu likwidacji Ekolotu" — stwierdza w liście otwartym szef firmy. Jak dodaje, czas nagli, a flegmatyczne tempo działań polskiej administracji doprowadza do upadku firmy - mimo iż złożyła ona już stosowne skargi i odwołania, ich termin rozpatrywania jest tak odległy, że na ratunek dla firmy jest zdecydowanie za późno.

Co oczywiste, przedsiębiorca jest zbulwersowany działaniem państwowej machiny. "Co państwu z tego, że doprowadza do bankructwa firmę i ona się zamyka? Samego ZUS-u płaciłem 500 tysięcy złotych. Jestem Polakiem, chcę tu pracować, Ekolot to rodzima firma, nie ma takiej drugiej w kraju w tej branży. Wyprodukowaliśmy przez te lata prawie 300 samolotów" — dodaje Henryk Słowik. W jego opinii sprawę postępowania w Urzędzie Celnym "niektórzy mogliby nazwać sabotażem gospodarczym".

Samolot Ekolot KR-030 Topaz. Fot. Ekolot / Artur Mercik

Urzędnicy odpowiadają na zarzuty. Milczą jednak w sprawie cła

Urząd Lotnictwa Cywilnego odniósł się do sprawy Ekolotu. Jak wyjaśnił w odpowiedzi udzielonej redakcji Interii, certyfikacja samolotów była prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, a czas jej trwania był uzależniony od m.in. "wyników przeprowadzonych prób, na przykład wytrzymałościowych oraz w locie, ale przede wszystkim od wnioskodawcy, który musi wykazać zgodność statku powietrznego z obowiązującymi wymaganiami technicznymi [...]".

Organ dodaje, że na datę przyznania firmie stosownego certyfikatu wyznaczono 4 kwietnia. Termin ten został też dotrzymany. Niestety, niewiele zmienia to w sytuacji firmy, ponieważ zdecydowano już o wstrzymaniu produkcji i pierwszych zwolnieniach. "Nie będzie poborów, nie będzie ZUS-u, nie będzie VAT-u i PIT-u. Na pewno odczuwam żal na to wszystko, co mnie spotyka. Obecnie nie przyjmujemy żadnych zamówień na samoloty 600 kilogramów [...] — stwierdza szef firmy w wypowiedzi udzielonej Interii.

Komentarza udzielił również Urząd Celno-Skarbowy. Niestety, odpowiedź dotycząca kwestii nałożenia 125-procentowego cła na chińskie materiały daleka jest od satysfakcjonującej. "Z uwagi na obowiązek przestrzegania tajemnic prawnie chronionych nie jest możliwe udzielenie informacji dotyczącej indywidualnego podmiotu ani o żadnych okolicznościach związanych z konkretną sprawą" – stwierdził organ.