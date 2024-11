Budowa drogi generalnie nie jest często łatwym zadaniem. I pomijam już w tym punkcie uwarunkowania technologiczne. Trasę trzeba najpierw wyznaczyć. I jak bardzo jej przebieg nie byłby przemyślany, prędzej lub później trafi ona np. na ciek wodny. Czasami mocno rozległy.

Jeden most i dwie estakady na S19. Całkowita długość to 660 m

Dobry przykład dotyczy drogi ekspresowej S19, poprowadzonej pomiędzy przejściem granicznym z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej a granicą ze Słowacją w Barwinku. Na odcinku Malewice–Chlebczyn konieczne jest wybudowanie przeprawy nad Bugiem. I trzeba przyznać, że będzie ona wyglądać naprawdę imponująco.

Obiekt, bo nie jest to most, a połączenie mostu i dwóch estakad, będzie liczył 660 metrów długości. Będzie, bo zaawansowanie robót mostowych jest na tym fragmencie oceniane na 22 proc. Co konkretnie zostało zrobione? Na razie pod przeprawę przygotowane zostały wszystkie prace gruntowe. Aktualnie odbywa się budowanie filarów podpór i poprzecznic ustroju nośnego, montaż szalunków, a także wykonanie przyczółka jednej z podpór obiektu na Bugu.

Pierwsza taka droga ekspresowa w Polsce. Dwa brzegi rzeki połączy most o długości 660 metrów Fot. GDDKiA

Mieszkańcy boją się hałasu z S19. GDDKiA uspakaja

Przeprawa licząca 660 metrów brzmi imponująco. Jednak nie dla mieszkańców okolicznych gmin. Dla nich będzie bowiem oznaczać hałas generowany przez pojazdy. GDDKiA na szczęście pomyślało i o tym. W planie jest zastosowanie ekranów akustycznych. To powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem drogi ekspresowej.

25 km S19 na Podlasiu ma kosztować 655 mln zł

Kilka słów należy się generalnie całemu odcinkowi S19 Malewice–Chlebczyn. Trasa na tym fragmencie liczy 25,07 km i stanowi najbardziej na południe wysuniętym fragmentem tej drogi ekspresowej na Podlasiu. Powiem więcej, ona jest częścią planowanej drogi Via Carpatia, a do tego lokalnie pozwoli na wyprowadzenie części ruchu drogowego z Siemiatycz. Poza tym w planie są dwa węzły Siemiatycze Północ i Siemiatycze Południe, dwa miejsca obsługi podróżnych kategorii II (Leszczka Zachód i Leszczka Wschód) oraz 29 przejść dla zwierząt, rowy trawiaste, zbiorniki retencyjne, a nawet 4 przepusty dla płazów.

Za budowę S19 Malewice–Chlebczyn odpowiada turecka firma. Data zakończenia inwestycji wpisana do umowy to 2 maja 2025 r. Kontrakt natomiast opiewa na kwotę 655,2 mln zł.