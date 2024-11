Zielone światło dla nowej ekspresówki w lubelskim

Droga ekspresowa S19 w województwie lubelskim będzie miała docelowo ok. 190 km długości. Kierowcy korzystają już z sześciu odcinków w kierunku Rzeszowa od węzła Lublin Węglin do granicy woj. podkarpackiego oraz z północnej części obwodnicy Lublina. W realizacji jest aktualnie sześć odcinków o łącznej długości ok. 100 km łączących granicę woj. lubelskiego i mazowieckiego z węzłem Lublin Rudnik. Jednym z nich jest fragment Lubartów -Lublin, na którego budowę drogowcy właśnie otrzymali zgodę.

REKLAMA

Zobacz wideo

Droga ekspresowa S19 Lubartów - Lublin. 23 km wygodnej trasy

Nowy 23-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 prowadził będzie od węzła Lubartów Północ do węzła Lublin Rudnik. Co ciekawe drogowcy pozostawią rezerwę pod potencjalną rozbudowę trasy o trzeci pas ruchu. W ramach inwestycji powstanie jeszcze 40 km dróg do obsługi ruchu lokalnego i 29 obiektów inżynierskich, w tym m.in. cztery węzły drogowe.

Trasa będzie przebiegać po zachodniej stronie Lubartowa, wykorzystując przebieg obecnej jednojezdniowej obwodnicy miasta, a od wschodu ominie miejscowość Niemce. W miejscu skrzyżowania DK19 z drogą wojewódzką nr 815 powstanie węzeł Lubartów Północ, a na przecięciu z drogą powiatową prowadzącą przez Nowodwór do Kozłówki węzeł Lubartów Zachód. Z kolei na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 828 wybudowany zostanie węzeł Niemce Wschód, a w okolicy obecnego skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą do Leonowa, w sąsiedztwie obecnej DK19, węzeł Niemce Południe. Trasa połączy się z istniejącym węzłem Lublin Rudnik na obwodnicy Lublina.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dzięki nowej drodze wyprowadzony zostanie m.in. ruch tranzytowy z miejscowości Niemce. "Poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców i odciąży układ komunikacyjny. Zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu, który wykonywany był w 2020 roku, natężenie ruchu na DK19 w okolicach Niemiec i Ciecierzyna waha się między 27 a ponad 28 tys. pojazdów na dobę i jest to najbardziej obciążona ruchem jednojezdniowa droga krajowa w woj. lubelskim" - tłumaczą przedstawiciele GDDKiA.

Ekspresówka S19 Lubartów - Lublin ze ZRID. Kiedy trasa zostanie oddana do użytku?

Wydana właśnie decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w praktyce oznacza możliwość rozpoczęcia prac przez wykonawcę. W przypadku odcinka Lubartów - Lublin za budowę odpowiada firma Duna Polska (dawniej Mota Engil Central Europe), która wyceniła to zadanie na kwotę 835,7 mln zł. Rozpoczęcie robót planowane jest już na grudzień. W pierwszej kolejności przygotowane zostaną objazdy oraz drogi serwisowe i technologiczne. "Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, wykonawca rozpocznie także roboty ziemne i przebudowę sieci podziemnych. Aktualnie na terenie budowy przeprowadzane jest rozpoznanie saperskie" - dodaje GDDKiA. A kiedy będziemy mogli skorzystać z gotowej trasy? Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, odcinek zostanie oddany do użytku w 2027 roku.