Umowę na budowę trasy podpisano dokładnie 23 grudnia 2019 roku. Pierwotny termin zakończenia prac przypadał na 23 kwietnia 2023 roku, jednak po czasie zmieniono go na 25 kwietnia przyszłego roku. Powód? Wykonawca, konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud, uzyskał decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) później niż to zakładano. Co więcej, nie miał pełnego dostępu do placu budowy. Wszystko ze względu na opóźnienia wycinki lasów, przez które wytyczono bieg trasy. Na szczęście uporano się już z większością prac. Budowa zmierza więc do szczęśliwego końca. Na jaki etapie są drogowcy?

Obwodnica Zawiercia z opóźnieniem. Jak prezentują się postępy w pracach?

Dwujezdniowa obwodnica Zawiercia i Poręby stanowi fragment DK78. Będzie to dwujezdniowa trasa w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego), z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Na ten moment zaawansowanie prac na blisko 17-kilometrowym odcinku nowej DK78 wynosi ok. 80 proc.

"Na drogach położono już ponad 90 proc. podbudów z mieszanek asfaltowych, 70 proc. warstwy wiążącej oraz około 60 proc. warstwy ścieralnej nawierzchni trasy głównej z mieszanki SMA. Równocześnie prowadzone są roboty wykończeniowe w zakresie humusowania skarp i terenów zielonych, montażu barier ochronnych, umocnienia poboczy oraz oznakowania poziomego i ogrodzenia drogowego" - informują przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Drogowcy zamontowali także wszystkie przepusty ekologiczne. Trwa jeszcze stawianie umocnień wlotów i wylotów oraz instalowanie wyposażenia. "Jesteśmy w początkowym etapie budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych. Na tym odcinku powstanie ich 2147 mb, o wysokości od 2,5 m do 5,5 m. Kontynujemyrównież montaż ekranów przeciwolśnieniowych, których zamontujemy 1225 mb" - dodają drogowcy.

Warto zaznaczyć, że wykonawca w ramach podpisanej umowy oprócz samej trasy wybuduje również dwa węzły drogowe (Kuźnica i Kromołów), zainstaluje dwie sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniu DK78 z DW793 w Siewierzu oraz DK78 z ul. Oleśnickiego w Porębie, a także przejazdy oraz wjazdy awaryjne na DK78. Dla przypomnienia, trasą pojedziemy w kwietniu 2025 roku.