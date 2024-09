Szykuje się nowa obwodnica na DK73

Nowa trasa, stanowiąca fragment drogi krajowej nr 73, będzie typową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Będzie miała długość 9,7 km, z czego na ok. 6,7 km poprowadzona będzie nowym śladem, a na ok. 3,1 km po istniejącej DK73. Wybudowany zostanie także łącznik w kierunku Jasła o długości niespełna 0,4 km, a także obiekty inżynierskie (mosty i wiadukty), skrzyżowania jednopoziomowe i drogi dojazdowe dla zapewnienia połączeń lokalnych. Dzięki nowej obwodnicy możliwe będzie wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście, i upłynnienie tranzytu w regionie.

Początek inwestycji zlokalizowany jest na istniejącej drodze krajowej nr 73, zaś koniec obwodnicy na drodze krajowej nr 28 za Jasłem w kierunku Nowego Sącza. "Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu 56 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych (od 1 grudnia do 31 marca)" - informują przedstawiciele GDDKiA.

Obwodnica Jasła na DK73. Istotna trasa dla regionu

Obwodnica Jasła będzie jedną z tras, która zmieni przebieg i wygląd DK73 aż do Pilzna. Kolejne to obwodnice Brzostku i Kołaczyc, a także samego Pilzna. Kierowcy zyskają finalnie ok. 35 kilometrów wygodnej i bezpiecznej trasy, w dwóch trzecich poprowadzonej nowym śladem. Jest to istotne, gdyż droga krajowa nr 73 należy do podstawowego układu komunikacyjnego kraju, prowadząc ruch na kierunku północ-południe.

Droga ta ma też charakter strategiczny - można nią dojechać do jednego z priorytetowych przejść granicznych łączących Unię Europejską z Ukrainą. Na terenie województwa podkarpackiego stanowi ważny szlak komunikacyjny od autostrady A4 poprzez Pilzno, Brzostek i Jasło. Dalej poprzez DK28 Krosno, Sanok a następnie DK84 Ustrzyki Dolne prowadzi aż do przejścia granicznego z Ukrainą w Krościenku lub DK19 do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku.

Obwodnice w województwie podkarpackim w ramach program budowy 100 obwodnic

W województwie podkarpackim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100) powstanie osiem nowych inwestycji drogowych, wszystkie w klasie GP (główne ruchu przyspieszonego). Oprócz realizowanego drugiego etapu obwodnicy Sanoka w ciągu DK28 oraz obwodnic Pilzna i Jasła będących na etapie przetargu są to jeszcze: