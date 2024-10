Warszawski alarm smogowy zwraca uwagę na absurdalne przepisy dla rowerzystów. 'Legalna jazda jest niebezpieczna'

Odwieczna wojna trwa. Kierowcy zwracają uwagę na to, że rowerzyści "panoszą się" po drogach. Rowerzyści z kolei uważają, że kierowcy nie szanują ich praw. Rozwiązania tego konfliktu nie ma. Szczególnie że znalezienia sensownego wyjścia z patowej sytuacji nie ułatwiają same przepisy. I uwagę na ten fakt zwraca właśnie Warszawski Alarm Smogowy.

Pas ruchu, buspas czy chodnik? Każda z opcji oznacza hejt

Grafika dołączona do postu Warszawskiego Alarmu Smogowego przedstawia Most Poniatowskiego w Warszawie. Sytuacja jest prosta. Chodnik okazuje się wąski, jeden z dwóch pasów ruchu jest przeznaczony dla samochodów, a drugi dla autobusów. Opis tej sytuacji jest jeden. Bez względu na fakt czy rowerzysta wybierze chodnik, czy pas ruchu dla pojazdów, czy pas ruchu dla autobusów, jest hejtowany. W takiej sytuacji dla cyklisty nie ma dobrego wyjścia.

Którą z opcji każą mu wybrać przepisy? W tym konkretnym przypadku rowerzysta w głos art. 33 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym powinien wybrać opcję A. Chodnik jest zbyt wąski, na buspas nie ma wstępu, a więc przepisy pozwalają mu poruszać się jezdnią wraz z samochodami. Bo ograniczenie prędkości na tym odcinku wynosi 50 km/h.

Przepisy są zbyt idealistyczne i zero-jedynkowe. Wymagają zmiany

Można oczywiście mówić o tym, że to jedynie wycinek rzeczywistości. Że to tendencyjne przedstawienie sytuacji. I w tym poglądzie jest pewnie sporo racji. Warto jednak pamiętać o tym, że takich tendencyjnych wycinków rowerzyści napotykają co najmniej kilka podczas codziennych przejazdów. A te pokazują jedno. Obecnie obowiązujące przepisy odstają od realiów. Od realiów, w których ścieżki rowerowe cały czas nie pokrywają 100 proc. szlaków miejskich, a rowerzystów w ramach ruchów eko w miastach jest coraz więcej.

Kierowcy i rowerzyści powinni zachować... rozsądek!

Co zatem można zalecić tu i teraz? Jedynym wyjściem jest... rozsądek. Rozsądek zarówno rowerzystów, jak i kierowców czy pieszych. Rowerzyści powinni zawsze pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Jeżeli jest taka możliwość, mogą poruszać się jezdnią. Ale nie powinni nigdy tamować ruchu pojazdów i najlepiej, żeby trzymali się jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu.

Kierowcy z kolei powinni z nieco większą dawką zrozumienia i empatii spojrzeć na kierujących rowerami. Muszą zrozumieć, że w dużym mieście jazda chodnikiem nie zawsze jest dobrym pomysłem. Po chodnikach w godzinach szczytu po prostu nie da się jeździć! Nie powinni też wyprzedzać ich o przysłowiowy palec. Bo na rower inaczej działają np. boczne podmuchy wiatru. On w sekundzie może przesunąć się o kilkadziesiąt cm w kierunku auta i tragedia gotowa. Co z pieszymi? Tu konieczne jest współdziałanie. Bo rowerzyści często na siłę są wypychani przepisami na chodniki. Uprzejmość i współpraca sprawi, że przyjemniej będzie się poruszać i rowerzyście, i pieszemu.