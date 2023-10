Jak wypolerować lampy? Możesz to zrobić w swoim garażu

Polerowanie lamp - podstawowe kwestie

Co przede wszystkim trzeba wiedzieć o polerowaniu lamp? Warto zacząć od tego, że zapominanie o pielęgnacji oświetlenia jest dużym błędem. Zaniedbane lampy zwyczajnie posłużą nam krócej. Dodatkowo przekłada się to na bezpieczeństwo jazdy. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy lampy są pożółkłe, porysowane czy zniszczone np. poprzez działanie soli rozsypanej na drogach zimą. W wyjątkowych sytuacjach za brudne lub niesprawne lampy może grozić mandat w wysokości 500 zł.

Regeneracja reflektorów domowym sposobem

Czy regeneracja reflektorów domowym sposobem jest dobrym pomysłem? Prawda, że zadanie to można powierzyć wyspecjalizowanemu zakładowi, ale będzie się to wiązało z wydatkiem ok. 200 zł. Posłużenie się domowymi sposobami może pomóc, ale trzeba postępować rozważnie. Jednocześnie skuteczność będzie tu o tyle duża, o ile zabiegi będą powtarzane, a lampy nie zostaną ponownie zaniedbane.

Mycie czy czyszczenie lamp samochodowych?

Czy czyszczenie lamp samochodowych to konieczność? Być może wystarczy zwyczajne mycie? Okazuje się, że oświetlenie w nowych samochodach raczej nie jest robione ze szkła, ale ze specjalnego tworzywa. To zaś powinno być raczej czyszczone, bo samo umycie na niewiele się zda.

Co powinien zawierać zestaw do polerowania lamp?

Co powinien zawierać zestaw do polerowania lamp? W szczególności warto zgromadzić:

różne gradacje papieru ściernego;

odtłuszczacz do lakieru;

pastę polerską;

ścierka z mikrofibry;

taśmę ochronną dla zabezpieczenia karoserii;

wosk syntetyczny;

gąbkę polerską.

Regeneracja lamp samochodowych krok po kroku

Jak wygląda regeneracja lamp samochodowych wykonywana krok po kroku? Przede wszystkim trzeba się skupić na kilku etapach prac. Chodzi o:

oczyszczenie i odtłuszczenie lamp samochodowych;

oklejenie maski, błotnika i zderzaków taśmą ochronną;

ręczne polerowanie zewnętrznej warstwy, która uległa zmatowieniu - warto tutaj pracować papierem o różnej gradacji zaczynając od gruboziarnistego;

pracę gąbką i pastą polerską, która nada reflektorom efekt przejrzystości i sprawi, że będą błyszczały;

pozbycie się resztek pasty dzięki mikrofibrze;

zabezpieczenie wyczyszczonej i wypolerowanej powierzchni dzięki skorzystaniu z wosku syntetycznego lub innego preparatu.

Polerowanie reflektorów - o tym też pamiętaj

O czym pamiętać przy polerowaniu reflektorów? Kluczowe są tu precyzja i dokładność. Jakość pasty polerskiej czy preparatu zabezpieczającego także będą miały znaczenie. Warto wreszcie pamiętać o tym, że istnieje możliwość skorzystania z bardziej zaawansowanych narzędzi: można użyć maszyny polerskiej, ale trzeba przy tym bardzo uważać.

