Najwyższa droga w Szwajcarii - piękne widoki i okazja do pokonania kilkunastu tzw. agrafek, czyli zakrętów o 180 stopni

Najwyżej położona droga w Szwajcarii: przełęcz Nufenen

Najwyżej położona droga w Szwajcarii to droga prowadząca przez przełęcz Nufenen (Nufenenpass albo Passo della Novena). Jest jednocześnie najwyższą drogą przez przełęcz, która w całości przebiega w Szwajcarii. Przełęcz Nufenen położona jest w południowej części kraju, w Alpach Lepontyńskich, na wysokości 2478 m n.p.m. i łączy wioskę Ulrichen w dystrykcie Goms w kantonie Valais z miejscowością Airolo w okręgu Leventina w kantonie Ticino. Droga wiodąca z Ulrichen na wschód, do Airolo nie jest bardzo znana i popularna, ale z pewnością warto ją odwiedzić. Przez blisko 37 km pozwala podziwiać wspaniałe widoki na szczyty i zapierające dech w piersiach górskie panoramy. Całkiem dobra nawierzchnia i widowiskowe zakręty sprawiają, że obok kierowców aut drogę tę upodobali sobie motocykliści oraz kolarze.

REKLAMA

Najwyższa droga w Szwajcarii istock / Alessio Panarese

Najbardziej atrakcyjny odcinek trasy stanowi jej pierwsze 20 km, które są okazją do pokonania kilkunastu tzw. agrafek, czyli zakrętów o 180 stopni. Dopiero za miejscowością Bedretto droga staje się mniej kręta. Najwyższym punktem trasy jest parking na szczycie przełęczy, na wysokości 2478 m n.p.m., skąd można podziwiać wspaniałość Alp Lepontyńskich, a także fantastyczny widok na Alpy Berneńskie z ich najwyższym szczytem Finsteraarhorn (4274 m n.p.m.) oraz lodowiec Griesgletscher w Alpach Pennińskich. Najlepiej wybrać się tu od maja do października, choć nawet w lipcu można w tych stronach spotkać kilkumetrową pokrywę śnieżną. Szwajcarskie służby drogowe dbają jednak o przejezdność drogi w tym okresie, regularnie ją odśnieżając. Przez pozostałe miesiące pozostaje nieprzejezdna. Przewyższenie drogi wynosi 1303 m, a maksymalne nachylenie trasy miejscami przekracza 10 proc., co może mieć znaczenie szczególnie dla rowerzystów. Droga jest stosunkowo nowa, do użytku oddana została w 1969 roku.

Najwyższa droga w Austrii ma 36 ostrych zakrętów, 48 km długości i jest bardzo bezpieczna [ZDJĘCIA]

Furkapass: przełęcz z widowiskową drogą Jamesa Bonda

Dużo bardziej znana i popularna jest droga przez Furkapass. Przełęcz Furka, położona na wysokości 2436 m n.p.m. oddziela od siebie Alpy Lepontyńskie od Alp Berneńskich i znajduje się na granicy kantonów Valais i Uri. Wiodąca przez Furkapass z północnego wschodu na południowy zachód droga z miejscowości Realp w kantonie Uri do Oberwaldu w kantonie Valais, choć uchodzi za dość trudną i niebezpieczną, przyciąga rocznie około 250 tys. turystów.

Przełęcz Furka. Zdjęcie ilustracyjne istock / taranchic

Dwupasmowa trasa z Realp do Oberwaldu liczy niecałe 30 km, maksymalny kąt nachylenia powierzchni wynosi 11 procent, a droga niemal na całej długości pokryta jest asfaltem. Wybudowano ją w 1867 roku dla armii i była wówczas najdłuższą drogą w Szwajcarii. Obecnie otwarta jest zwykle od maja do października, w sezonie zimowym ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości przejechania nią, trzeba wówczas korzystać z transportu kolejowego tunelem pod przełęczą. Największym niebezpieczeństwem tej drogi są liczne wąskie zakręty. Najwyższy punkt trasy położony jest na wysokości 2436 m n.p.m. Rozciąga się stamtąd wyjątkowa panorama. Znajduje się tu również opuszczony Hotel Belvedere, który przez wiele lat przyjmował gości pragnących podziwiać znajdujący się tuż obok lodowiec Rodanu. Niestety, wraz z ociepleniem klimatu lodowiec systematycznie zmniejsza swoje gabaryty. Hotel, z braku gości, został zamknięty w 2015 roku. Furkapass wciąż jednak pozostaje jedną z najbardziej znanych przełęczy w Szwajcarii. Niewątpliwie przyczynił się do tego film z 1964 roku ''Goldfinger''. Wcielający się w rolę Jamesa Bonda Sean Connery w trzeciej części przygód agenta 007 przemierzał Astonem Martinem serpentyny właśnie na przełęczy Furka.

Zobacz wideo Czy po podwyżkach cen biletów taniej podróżuje się pociągiem, czy samochodem?

Najwyższa przełęcz w Szwajcarii

Czy zatem najwyższa przełęcz w Szwajcarii to Nufenenpass? Okazuje się, że nie, Szwajcaria może pochwalić się kilkoma przełęczami na wysokości powyżej 2400 m n.p.m., a niektóre z nich są położone jeszcze wyżej niż Passo della Novena. Najwyższymi przełęczami w Szwajcarii są:

przełęcz Jungfraujoch w Alpach Berneńskich (3471 m n.p.m.) – dociera tu najwyższa w Europie kolejka zębata, nie prowadzą na nią żadne drogi dostępne dla samochodów,

w Alpach Berneńskich (3471 m n.p.m.) – dociera tu najwyższa w Europie kolejka zębata, nie prowadzą na nią żadne drogi dostępne dla samochodów, Lötschenpass w Alpach Berneńskich (2690 m n.p.m.) – nie prowadzi na nią żadna droga dostępna dla samochodów, natomiast pod przełęczą wydrążono tunel,

w Alpach Berneńskich (2690 m n.p.m.) – nie prowadzi na nią żadna droga dostępna dla samochodów, natomiast pod przełęczą wydrążono tunel, Fimberpass w Alpach Retyckich (2608 m n.p.m.) – prowadzi przez nią znakowana ścieżka i droga rowerowa,

w Alpach Retyckich (2608 m n.p.m.) – prowadzi przez nią znakowana ścieżka i droga rowerowa, przełęcz Nufenen w Alpach Lepontyńskich (2478 m n.p.m.) – najwyższa szwajcarska przełęcz przeznaczona dla ruchu kołowego,

w Alpach Lepontyńskich (2478 m n.p.m.) – najwyższa szwajcarska przełęcz przeznaczona dla ruchu kołowego, przełęcz Furka pomiędzy Alpami Lepontyńskimi a Berneńskimi (2436 m n.p.m.) – druga pod względem wysokości przełęcz drogowa położona w całości w Szwajcarii.

Trasy samochodowe: gdzie warto pojechać, by podziwiać niezapomniane widoki? [ZDJĘCIA]

Istnieją jeszcze trzy bardzo wysoko położone przełęcze, które jednak znajdują się częściowo na terytorium Szwajcarii, a częściowo we Włoszech. Są to:

przełęcz Col du Grand Ferret w Alpach Pennińskich (2537 m n.p.m.) – biegnie przez nią trasa długodystansowego szlaku turystycznego,

w Alpach Pennińskich (2537 m n.p.m.) – biegnie przez nią trasa długodystansowego szlaku turystycznego, przełęcz Umbraill w Alpach Retyckich (2503 m n.p.m.) – droga biegnąca przez przełęcz po stronie włoskiej łączy się z drogą na przełęcz Stelvio,

(2503 m n.p.m.) – droga biegnąca przez przełęcz po stronie włoskiej łączy się z drogą na przełęcz Stelvio, Wielka Przełęcz Świętego Bernarda w Alpach Pennińskich (2469 m n.p.m.) – przechodzi przez nią droga łącząca dolinę Rodanu z doliną Dora Baltea, stanowi najwyższy punkt historycznego szlaku transalpejskiego Via Francigena.

Zobacz też: Trasy widokowe - gdzie warto się udać, by nacieszyć oczy niepowtarzalnymi widokami?