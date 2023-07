Trasy widokowe - gdzie warto się udać, by nacieszyć oczy niepowtarzalnymi widokami?

Widokowe trasy samochodowe w Polsce: Bieszczady

Chcąc wskazać widokowe trasy samochodowe w Polsce, należałoby zacząć od Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej. Droga ta wybudowana została w latach pięćdziesiątych minionego stulecia przez wojsko i sprawiła, że cywilizacja dotarła do odciętych od świata Bieszczadów.

Trasa rozpoczyna się i kończy w Lesku, biegnąc przez Hoczew, Baligród, Cisną, Wetlinę, Lutowiska, Ustrzyki Górne, Smolnik, Czarną, Ustrzyki Dolne i Uherce Mineralne. Prowadzi przez Bieszczadzki Park Narodowy i cztery parki krajobrazowe. Jest najdłuższą w Polsce drogą z serpentynami i z pewnością spodoba się miłośnikom jazdy w terenie górskim.

Samochodowe trasy widokowe w Małopolsce

Samochodowe trasy widokowe w Małopolsce przyciągają turystów z całej Polski. Najbardziej uczęszczaną jest trasa z Zakopanego w stronę Morskiego Oka. Warto nadłożyć nieco drogi i pojechać przez Poronin i Bukowinę Tatrzańską, by następnie wjechać na Wysoki Wierch i stamtąd dotrzeć na Polanę Głodówka.

Góry (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl

Widoczna z niej panorama Tatr na każdym zrobi wrażenie. Dalej droga wiedzie na Łysą Polanę, a następnie na parking na Polanie Białczańskiej - do Morskiego Oka można dotrzeć tylko pieszo. Trasę powrotną warto przebyć drogą Oswalda Balzera, przez Wodogrzmoty Mickiewicza, Łysą Polanę, dnem Doliny Białki i dalej, aż do Zakopanego. Nie jest to jedyna widokowa trasa Małopolski, którą warto przejechać. Na uwagę zasługują również:

trasa z Nowego Targu, przez Łopuszną, Harklową, Dębno Podhalańskie, Kluszkowice i Krościenko nad Dunajcem do Zabrzeża, wiodąca Doliną Dunajca,

droga z Harklowej na Przełęcz Knurowską do Ochotnicy Dolnej,

pętla z Dębna Podhalańskiego przez Niedzicę, Sromowce Wyżne i Niżne, Czorsztyn i Kluszkowce,

droga z Nowego Sącza do Krynicy-Zdroju Doliną Popradu.

Trasy widokowe w Polsce: Podlasie

Jakie trasy widokowe w Polsce jeszcze warto zobaczyć? Nie tylko południowa Polska ma malownicze tereny. Warto wybrać się na Podlasie i przejechać się trasą wzdłuż Kanału Augustowskiego.

Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl

Kanał to inżynieryjny cud rodem z XIX wieku i jest najdłuższym zabytkiem hydrotechnicznym naszego kraju. Jadąc samochodem wzdłuż kanału i jego 18 śluz można delektować się przepięknymi widokami: podziwiać podlaskie wsie, gęste lasy i bezkresne łąki. Warto też rozważyć pozostawienie samochodu na parkingu i udać się w rejs jednym ze statków Żeglugi Augustowskiej.

Najpiękniejsze trasy widokowe w Polsce: Droga Stu Zakrętów

Jakie są najpiękniejsze trasy widokowe w Polsce? Należy do nich niewątpliwie wiodąca przez Park Narodowy Gór Stołowych w Sudetach Środkowych Droga Stu Zakrętów. Mianem tym określany jest fragment drogi wojewódzkiej nr 387, wiodący z Radkowa, przez Karłów i Lisią Przełęcz (najwyższy punkt drogi: 789 m n.p.m.) do Kudowy-Zdroju. Liczne serpentyny i zakręty prowadzą pośród świerkowych lasów i takich formacji skalnych, jak maczugi, grzyby, labirynty czy kazalnice. Niestety, ze względu na uszkodzenia, droga została zamknięta w lutym 2023 roku i raczej nie zostanie oddana do użytku w tym roku. Oznacza to utrudnienia dla turystów.

Trasy widokowe: Polska może pochwalić się Szlakiem Orlich Gniazd

Czym przyciągają rodzime trasy widokowe? Polska nie może pochwalić się fiordami czy tak wysokimi jak szwajcarskie Alpy górami, jednak przemierzanie naszego kraju również może dostarczyć niezapomnianych wrażeń i wcale nie musi się wiązać z pokonywaniem górskich serpentyn. Warto na przykład zobaczyć jedną z najważniejszych atrakcji Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej: Szlak Orlich Gniazd.

Maczuga Herkulesa KUBA OCIEPA

Trasa turystyczna, która biegnie przez teren Ojcowskiego Parku Narodowego, łączy ze sobą województwo śląskie i małopolskie. Pozwala podziwiać zarówno unikatowe pomniki przyrody nieożywionej (ze słynną Maczugą Herkulesa), jak i średniowieczne warownie (lub ich pozostałości) rozlokowane na szczytach wapiennych skał. Trasa rozpoczyna się przy zamku królewskim w Olsztynie koło Częstochowy, a kończy przy zamku Tenczyn w Rudnie.

Najpiękniejsze trasy widokowe w Europie

Trudno jest wskazać najpiękniejsze trasy widokowe w Europie, bo jest ich wiele. Na uwagę zasługuje chociażby droga przez szwajcarską przełęcz Furka (Furkapass). Przełęcz oddziela Alpy Lepontyńskie od Alp Berneńskich, łączy kantony Valais i Uri, a położona jest na wysokości 2436 m n.p.m. Trasa przez Furkapass cieszy się ogromną popularnością wśród turystów nie tylko z powodu licznych serpentyn i niezapomnianych widoków na góry i alpejskie doliny, ale także z uwagi na fakt, iż to właśnie tu kręcono sceny z filmu "Goldfinger", gdzie w rolę Jamesa Bonda wcielał się Sean Connery.

Przełęcz Furka. Zdjęcie ilustracyjne istock / Leonid Andronov

Nie trzeba wcale jechać w Alpy, by nacieszyć oczy niezwykłymi widokami. Będąc na Maderze warto przemierzyć trasę z Porto da Cruz do Porto Moniz (drogami ER 103, ER 110 i ER 209). Startuje ona ze stromego cypla przy Faial, kolejnymi zakrętami prowadzi do Pico Arieiro, następnie wąska i kręta droga pnie się do płaskowyżu Paul de Serra, by ostatecznie zakończyć się w Porto Moniz. Można też udać się do Norwegii, by przejechać 104 km słynną Golden Road (Rv63). Rozpoczyna się ona w Langavatn, prowadzi przez Geiranger i Trollstigen (Drogę Trolli) aż do Strynefjellet. Ukazuje pełen przekrój norweskich krajobrazów: pokryte śniegiem szczyty gór, ostre zakręty, przepiękne fiordy i malownicze wodospady. Na trasie znajdują się fantastyczne punkty widokowe, nic więc dziwnego, że zwłaszcza w sezonie jest dość zatłoczona.

