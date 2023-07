Trasy samochodowe: gdzie warto pojechać, by podziwiać niezapomniane widoki? [ZDJĘCIA]

Najpiękniejsze trasy samochodowe w Alpach

Najpiękniejsze trasy samochodowe w Alpach dostarczają kierowcom niezapomnianych wrażeń. Za jedną z najpiękniejszych uznawana jest Grossglockner Hochalpenstrasse, najwyżej położona górska droga w Austrii.

Grossglockner Hochalpenstrasse istock / azgek

Łączy Bruck w Salzburgu i Heiligenblut w Karyntii. Nazwę zawdzięcza najwyższemu szczytowi Austrii, Grossglockner. Do użytku oddana została w 1935 roku. Prowadzi przez liczne tunele, 36 oznakowanych zakrętów, a ponadto skrywa punkty widokowe, z których rozpościerają się niezapomniane panoramiczne widoki. Różnica między najniższym a najwyższym punktem trasy wynosi niemal 1800 metrów.

Przełęcz Stelvio istock / i-Stockr

Miłośnicy serpentyn powinni wybrać się też drogą przez Przełęcz Stelvio – najwyższą przejezdną przełęcz we włoskich Alpach Wschodnich. Droga nosi nazwę SS38 i wybudowano ją w latach 1820-1825. Łączy miejscowości Stelvio i Bormio. Zawiera aż 48 ponumerowanych zakrętów, a przewyższenie trasy wynosi ponad 1800 metrów. W szwajcarskich Alpach na uwagę zasługuje natomiast droga przez przełęcz San Bernardino w kantonie Gryzonia. Co ciekawe, szlak handlowy wytyczono tu już w XV wieku, ale znacznie zmodernizowano go w wieku XIX. W ten sposób powstała pierwsza z nowożytnych dróg alpejskich, wybudowana przez kanton Gryzonia za sprawą dofinansowania z Królestwa Sardynii. Trasa swój początek ma w miejscowości San Bernardino, gdzie wąska asfaltowa ścieżka systematycznie pnie się ku górze. W najbardziej stromym punkcie jej nachylenie wynosi około 10 procent.

Najpiękniejsze trasy samochodowe w Polsce

Najpiękniejsze trasy samochodowe w Polsce być może nie dostarczają tylu wrażeń, co alpejskie drogi, ale nie ustępują im urokiem i również mogą być źródłem niezapomnianych wspomnień. Wcale w tym celu nie trzeba jechać w góry. Na uwagę zasługuje np. Droga Kaszubska. Jest to trasa turystyczna wybudowana w latach 1965-67 jako atrakcja turystyczna w samym sercu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Nie ma tu co prawda dzikich serpentyn czy długich prostych, jednak unikalny klimat drogi wiodącej wśród lasów i jezior jest nie do podrobienia. Trasa rozpoczyna się w miejscowości Garcz w województwie pomorskim (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 211), skąd wiedzie w kierunku południowym przez Chmielno, Zawory, Ręboszewo, Brodnicę Dolną i miejscowość Ostrzyce, a ostatni jej odcinek przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie Wieżycy, najwyższego wzniesienia polskich pojezierzy, kończąc się na skrzyżowaniu z DK 20. Droga Kaszubska wiedzie wzdłuż jezior: Łapalickiego, Białego, Kłodna, Małego Brodna, Wielkiego Brodna i Ostrzyckiego.

Inną niezwykle urokliwą trasą samochodową jest pętla wokół Roztocza, którą rozpoczniemy i zakończymy w Szczebrzeszynie (województwo lubelskie). Przemierzając roztoczańskie pagórki mamy okazję podziwiać piękne widoki na terenie trzech parków krajobrazowych i Roztoczańskiego Parku Narodowego. Trasa wiedzie przez Zwierzyniec, Józefów i Krasnobród, warto zarezerwować trochę czasu na poznanie lokalnych atrakcji.

Widokowe trasy samochodowe w Polsce: Sudety i Bieszczady

Oczywiście mamy też liczne widokowe trasy samochodowe w Polsce. Wśród nich warto wspomnieć o Autostradzie Sudeckiej, czyli drodze wojewódzkiej nr 389 w Sudetach.

Droga wojewódzka nr 389 na Przełęczy nad Porębą Autorstwa Jacek Halicki - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61771051

Prowadzi przez Góry Orlickie i Góry Bystrzyckie, rozpoczyna się na przełęczy Polskie Wrota, wspina się stokami Orlicy do Zieleńca, gdzie osiąga swój najwyższy punkt (925 m n.p.m.). Następnie wiedzie w dolinę Dzikiej Orlicy, prowadząc przez wsie Mostowice i Lasówkę, skręca na południowy wschód w Góry Bystrzyckie i wspina się na Przełęcz Spaloną. Stąd prowadzi na południe, przecinając masyw Jagodnej dociera do Przełęczy nad Porębą i górnych zabudowań wsi Gniewoszów, skąd opada stromo do Rowu Górnej Nysy, by ostatecznie przez Różankę dotrzeć do Międzylesia, gdzie ma swój koniec. Szczególnie pięknych widoków można spodziewać się w okolicach Zieleńca oraz na odcinku od Przełęczy Spalonej po Gniewoszów.

W województwie dolnośląskim na uwagę zasługuje też fragment drogi wojewódzkiej nr 387 nazywany Drogą Stu Zakrętów. Wiedzie z Radkowa, przez Karłów i Lisią Przełęcz, do Kudowy-Zdroju, w wielu miejscach jest dość wąska, a pokonanie jej dostarcza niezapomnianych przeżyć. Niestety, w lutym 2023 roku uległa uszkodzeniu i nieprzejezdna pozostanie prawdopodobnie co najmniej do końca tego roku. Dlatego kierowcy spragnieni niezapomnianych widoków powinni udać się na Wielką Pętlę Bieszczadzką (woj. podkarpackie).

Jest to świetny sposób na objechanie Bieszczadów – można to zrobić w jeden dzień, lub rozłożyć wyprawę na dłużej. Warto wyruszyć z Leska, jadąc przez Hoczew i Baligród udać się do Cisnej, następnie, mijając Wetlinę, odwiedzić Ustrzyki Górne, stamtąd przez Smolnik i Czarną kierować się na Ustrzyki Dolne, by ostatecznie, przez Uherce Mineralne, dotrzeć z powrotem do Leska.

Trasy samochodowe w Polsce: wzdłuż pereł architektury

Trasy samochodowe w Polsce pozwalają na zwiedzanie naszego kraju. Warto wybrać szlaki poświęcone ważnym polskim zabytkom, dzięki którym będziemy mogli własnym autem udać się na zwiedzanie i poznać perełki architektury. Na uwagę z pewnością zasługuje Szlak Zamków Gotyckich, samochodowa trasa turystyczna o długości 642 km, przy której znajduje się aż 12 gotyckich zamków Warmii, Mazur i Kaszub. Są to zarówno zamki biskupie czy kapitulne, jak i krzyżackie. Szlak wiedzie od Pojezierza Pomorskiego, przez Dolinę Dolnej Wisły, po Pojezierze Mazurskie. Przemierzając samochodem Szlak Zamków Gotyckich odwiedzimy kolejno: Bytów, Malbork, Sztum, Gniew, Nowe nad Wisłą, Kwidzyn, Ostródę, Nidzicę, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn i Ryn.

Maczuga Herkulesa KUBA OCIEPA

Konkurencyjną trasę samochodową stanowi Szlak Orlich Gniazd. Choć można go przemierzać zarówno pieszo, jak i rowerem, nadaje się również do zwiedzania samochodem. Wiedzie przez Jurę Krakowsko-Częstochowską od Olsztyna koło Częstochowy aż do wsi Rudno i Wygiełzów. Nazwa trasy pochodzi od znajdujących się przy niej ruin licznych zamków i warowni powstałych w czasach Kazimierza Wielkiego a usytuowanych na wzgórzach wapiennych, których podczas zwiedzania samochodem można zobaczyć aż 19.

Ciekawe trasy samochodowe w Polsce: woj. warmińsko-mazurskie

Jakie jeszcze ciekawe trasy samochodowe w Polsce warto przemierzyć? Na poszukiwaczy przygód czeka poniemiecka droga wiodąca przez środek gęstego lasu w województwie warmińsko-mazurskim. Chodzi o trasę Kętrzyn – Gierłoż, za sprawą której można dostać się do Wilczego Szańca, czyli tajnej kwatery Adolfa Hitlera. Leśne tereny z resztkami fortyfikacji, bunkrów czy stanowisk karabinów maszynowych na pewno zasługują na uwagę. Ciekawie zapowiada się także cała mazurska pętla, wiodąca między przepięknymi mazurskimi jeziorami, a także zabytkami krzyżackimi. Bogactwo atrakcji przyrodniczych i historycznych zabytków zachwyci kierowców, którzy zdecydują się przemierzyć pętlę mazurską. Wyruszając z Olsztyna należy kierować się przez Mrągowo na Ryn, Kętrzyn i Gierłoż, dalej do Węgorzewa i Giżycka, przez Orzysz do Mikołajek, stamtąd przez miejscowość Ruciane-Nida do Spychowa i przez Szczytno z powrotem do Olsztyna. Trasa liczy sobie 353 km.

