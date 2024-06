Audi wprowadza najpotężniejsze auto w swojej historii. To RS e-tron GT performance

Audi po trzech latach od premiery w pełni elektrycznego czterodrzwiowego gran turismo zafundowało modernizację modelowi e-tron GT. Poza wprowadzonymi aktualizacjami teraz rodzina modelu składa się z trzech wariantów: Audi S e-tron GT, Audi RS e-tron GT i Audi RS e-tron GT performance. Po liftingu design nadwozia został nieco bardziej wyostrzony (zmieniony design grilla, inne wyprofilowanie zderzaków, nowe obręcze kół), a we wnętrzu pojawiły się m.in. przeprojektowane fotele i kierownica oraz nowe możliwości personalizacji. Od strony technicznej poprawił się zasięg pojazdu, ładowanie jest szybsze, a osiągi są jeszcze lepsze.

REKLAMA

Audi RS e-tron GT Performance

Najważniejsze informacje to zastosowanie bardziej wydajnych silników elektrycznych PSM (synchroniczne z magnesami trwałymi) oraz wprowadzenie nowego flagowca w gamie. RS e-tron GT performance to najpotężniejszy samochód produkcyjny, jaki kiedykolwiek zbudowało Audi. Moc 925 KM (680 kW) sprawia, że to również najszybsze auto czterech pierścieni. Ze startu zatrzymanego prędkość 100 km/h jest osiągana w 2,5 sekundy.

Osiągi imponują we wszystkich wariantach auta. S e-tron GT o mocy 679 KM (500 kW) przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,4 sekundy, a RS e-tron GT legitymujący się moc 856 KM (630 kW) sprint do setki zalicza w 2,8 sekundy. O ile podstawowy S e-tron GT osiąga prędkość maksymalną 245 km/h, wersje RS rozpędzają się do 250 km/h. Wszystkie trzy warianty są wyposażone w konfigurację dwusilnikową umożliwiającą napęd na wszystkie koła.

Audi RS e-tron GT quattro Fot. Audi

Lżejszy akumulator i zwiększony zasięg

Akumulator wysokonapięciowy ma zmniejszoną masę (waży 625 kg) i jednocześnie zwiększoną gęstość energii. Pojemność brutto wynosi 105 kWh (netto 97 kWh). Bateria mieści 33 moduły ogniw, z których każdy zawiera 12 ogniw w kształcie woreczków z elastyczną powłoką zewnętrzną, została zwiększona o około 12 procent, między innymi dzięki zoptymalizowanej dwuwarstwowej płycie chłodzącej. Zmodyfikowano także chłodzenie samych ogniw. Zmieniona została także chemia ogniw oraz zoptymalizowano inteligentne, predykcyjne zarządzanie temperaturą.

Akumulator obsługuje teraz maksymalną moc ładowania 320 kW w porównaniu do poprzednich 270 kW. W idealnych warunkach ładowania akumulator osiąga poziom od 10 do 80 procent w ciągu 18 minut. Aby zwiększyć zasięg pojazdu elektrycznego i uzyskać zasięg 280 kilometrów, wystarczy zaledwie 10 minut. Akumulator można ładować prądem przemiennym z mocą do 22 kW. Maksymalny zasięg został obliczony na 609 kilometrów.

Zarządzanie ciepłem, które składa się z czterech zoptymalizowanych obwodów chłodzenia, utrzymuje akumulator i komponenty napędu na idealnym poziomie temperatury. W czasie jazdy akumulator jest schładzany lub nagrzewany w zależności od temperatury zewnętrznej, dzięki czemu można go szybko naładować. Standardowa pompa ciepła zapewnia energooszczędną klimatyzację wnętrza, a tym samym zwiększa zasięg - szczególnie zimą.

Ładowanie samochodu elektrycznego Fot. Audi

Aktywne zawieszenie

W standardzie oferowane jest nowo opracowane zawieszenie pneumatyczne z technologią 2-komorową i 2-zaworową, które zapewnia znaczne korzyści w zakresie dynamiki jazdy bez utraty komfortu. Opcjonalnie dostępne jest nowe, innowacyjne aktywne zawieszenie. System ten oferuje niespotykany dotąd komfort jazdy i dynamikę jazdy.

Konfigurowalne tryby RS

Na charakter pojazdu można wpływać za pomocą systemu dynamiki jazdy Audi driveselect. Do wyboru są trzy profile: wydajność, komfort i dynamika. W S e-tron GT można skonfigurować tryb indywidualny, a w modelach RS dostępne są dwa indywidualnie konfigurowalne tryby specyficzne dla RS "RS1" i "RS2". Tryb wydajności został stworzony wyłącznie dla RS e-tron GT performance i ma na celu optymalną konfigurację na wymagających torach.

Podwozie utrzymuje nadwozie pojazdu w przybliżeniu poziomo podczas procesów dynamicznego hamowania, kierowania i przyspieszania. Prowadzi to do bardzo precyzyjnego zachowania się układu kierowniczego i znacznie zwiększa kontrolę nad samochodem podczas sportowej jazdy. W takich sytuacjach na drodze aktywne podwozie zapewnia niemal idealne połączenie z drogą poprzez równomierny rozkład obciążeń kół.

Podczas spokojnej jazdy drgania nadwozia pojazdu, szczególnie na nierównościach, są niemal całkowicie kompensowane. Jeżeli za pośrednictwem Audi drive select aktywowana zostanie również funkcja pochylania zakrętów oraz funkcje ruszania i hamowania komfortowego, podwozie może przeciwdziałać normalnym ruchom kołysania i toczenia, aby zmniejszyć przyspieszenie oddziałujące na pasażerów. Wygodne wejście możliwe jest także na postoju. W zależności od poziomu początkowego w ciągu kilku sekund pojazd podnosi się o 55–77 milimetrów.

System czterech kół skrętnych

Na życzenie Audi oferuje sterowanie wszystkimi kołami w połączeniu z bardziej bezpośrednim przełożeniem układu kierowniczego na przedniej osi w porównaniu do poprzednika e-tron GT quattro. Ułatwia to kierowanie przy niższych prędkościach. Napęd wrzecionowy obraca tylne koła maksymalnie do 2,8 stopnia – w kierunku przeciwnym do przednich kół do około 50 km/h, aby zwiększyć zwinność i poręczność, a w tym samym kierunku od około 80 km/h w interesie stabilności. Pomiędzy 50 a 80 km/h, w zależności od sytuacji na drodze, następuje ciągłe przejście pomiędzy kątem skrętu w przeciwnym i tym samym kierunku. Podczas manewrowania sterowanie wszystkimi kołami zmniejsza promień skrętu o około 0,6 metra.

Audi RS e-tron GT - wnętrze po liftingu Fot. Audi

Ulepszony wirtualny kokpit

Wirtualny kokpit Audi dostarcza nowych informacji o temperaturze akumulatora i pokazuje w czasie rzeczywistym możliwą wydajność ładowania. W RS e-tron GT wyświetlacze są wzbogacone o treści specyficzne dla RS: W RS e-tron GT performance klienci mogą wybrać wyświetlacz mocy i prędkości z białym tłem za pośrednictwem MMI – inspiracją było Audi RS 2 Avant z 1994 roku, w którym tarcze instrumentów analogowych były białe.

Inteligentny panoramiczny szklany dach

W rodzinie e-tron GT dostępny jest nowy, zaawansowany technicznie panoramiczny szklany dach. Inaczej niż zwykle, inteligentne szkło panoramicznego dachu minimalizuje bezpośrednie działanie promieni słonecznych i staje się nieprzezroczyste po naciśnięciu przycisku. Działa to w oparciu o tak zwaną technologię PDLC (ciekły kryształ zdyspergowany w polimerze), która może zmieniać kolor z przezroczystego na nieprzezroczysty. Elektrycznie przełączane elementy szklane zawierają dwa elementy z folii PDLC, pomiędzy którymi unosi się ciekły kryształ. W przypadku braku napięcia kryształy tworzą nieprzezroczystą warstwę. Po dostarczeniu prądu kryształy wyrównują się, a dach staje się przezroczysty. Można nim sterować indywidualnie, jak cyfrową kurtyną. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.