Wielu kierowców ją ma, ale nie używa. Ukryta funkcja hamulca usprawnia jazdę w korku

Nowoczesne samochody potrafią więcej, niż może nam się wydawać. Przykład? Funkcja Auto Hold, która diametralnie zmienia codzienną jazdę po mieście. Spotkamy ją głównie w autach z elektronicznym hamulcem postojowym, zarówno z automatyczną, jak i ręczną skrzynią biegów. Producenci coraz częściej dorzucają ją do wyposażenia, czasem jako opcję, czasem w standardzie. Jednak zanim kierowca się do niej przekona, zwykle musi ją najpierw… znaleźć.

Jak działa funkcja Auto Hold? Doceni ją każdy, kto jeździ po zatłoczonym mieście

Auto Hold to sprytne rozszerzenie układu hamulcowego, działające w tandemie z systemami ABS i ESP - tymi samymi, które wspomagają kierowcę podczas ostrego hamowania i dbają o stabilność auta w zakrętach. Podczas zatrzymania samochodu czujniki prędkości wykrywają, że koła przestały się obracać. W tym momencie jednostka sterująca utrzymuje ciśnienie w układzie hamulcowym i dosłownie "trzyma" auto w miejscu, bez konieczności wciskania pedału hamulca. Dzięki temu pojazd nie stoczy się i nie przesunie, nawet na ostrym wzniesieniu. Jeśli chcesz wznowić jazdę, wystarczy, że lekko naciśniesz gaz, a Auto Hold automatycznie odpuszcza hamulce, pozwalając na płynne ruszenie. To szczególnie wygodne w korkach.

Jak sprawdzić, czy twój samochód ma tę funkcję? Poszukaj przycisku z napisem "Auto Hold", który najczęściej zlokalizowany jest w okolicy lewarka skrzyni biegów. Po jego aktywacji na desce rozdzielczej zapali się zielona ikonka z literą "P" lub pojawi się odpowiedni komunikat. W wielu autach wystarczy jednorazowo wcisnąć przycisk, by system zapamiętał ustawienia, choć nie zawsze tak jest. Niektóre modele, zwłaszcza te z japońskim rodowodem, mogą wymagać tego po każdym uruchomieniu silnika. Co ciekawe, w części samochodów Auto Hold aktywuje się nie przez przycisk, ale przez mocniejsze dociśnięcie pedału hamulca, dlatego warto sprawdzić to zawczasu.

Auto Hold fot. Moto.pl

Czy funkcja Auto Hold ma wady? Warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy

Auto Hold to jedna z tych funkcji, które początkowo wydają się bajerem, jednak po czasie trudno bez niej żyć. Ale nie ma co się czarować - ideał to nie jest. System potrafi być nadwrażliwy przy wolnych manewrach. Zamiast delikatnie podjechać pod krawężnik, auto potrafi zafundować ci niespodziewane "stop" - zupełnie jakby bało się zadrapać felgi. W starszych systemach zdarza się też lekkie szarpnięcie przy ruszaniu, szczególnie gdy próbujesz to zrobić dynamicznie.

Bywa i tak, że Auto Hold "obraża się" po odpięciu pasa. Zatrzymujesz się na chwilę, wyciągasz klamrę i... niespodzianka, funkcja zostaje zdezaktywowana. Frustrujące? Czasami. Na szczęście da się ją jednym kliknięciem wyłączyć, jeśli naprawdę zacznie działać ci na nerwy. Jednak zanim to zrobisz, warto dać jej szansę. W miejskim ruchu robi robotę: oszczędza nerwy, łydki i cierpliwość. A jak to z elektroniką bywa: albo stanie się twoim najlepszym kumplem za kierownicą, albo po prostu przestaniesz ją zauważać.

Czy korzystasz z funkcji Auto Hold? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.