Zadaniem układu rozrządu jest sterowanie pracą zaworów dolotowych i wylotowych zgodnie z cyklem pracy silnika, a konkretnie z położeniem tłoka w danym cylindrze. W autach z silnikiem benzynowym i wysokoprężnym stosowane są dwa rodzaje napędu rozrządu: pasek oraz łańcuch, które odpowiadają także za pracę pomp oleju i cieczy chłodzącej.

Rozrząd na łańcuchu kontra na pasku. Co może oznaczać grzechotanie w silniku?

Pasek wykonany jest ze wzmocnionej włóknami, np. włóknem szklanym, gumy. Jego zaletą jest to, że nie wymaga smarowania ani obudowy, pracuje cicho i ma prostą konstrukcję. Na trwałość wpływ ma przebieg. Producenci rekomendują, by wymienić go po osiągnięciu określonej liczby kilometrów. Guma jednocześnie ulega procesom starzenia i nawet w przypadku mało użytkowanych aut o niewielkim przebiegu z czasem może pojawić się problem. Zerwany pasek oznacza poważne uszkodzenie silnika związane z nieprawidłowo pracującymi tłokami i zaworami.

Łańcuch przypomina trochę ten rowerowy, jest wykonany z metalu i w teorii bezobsługowy. Powinien wytrzymać cały okres eksploatacji silnika, czyli ok. 300 tys. km (w zależności od modelu). W praktyce z czasem mogą jednak pojawić się awarie, których ważnym sygnałem jest grzechotanie pod maską.

Nie musi być równoznaczne z poważną awarią. Dźwięk przypominający przesypywanie monet może być związany ze zbyt małą ilością oleju w układzie smarowania. Przez to hydrauliczny napinacz łańcucha rozrządu nie działa właściwie. Sprawdź poziom oleju silnikowego i uzupełnij go. Jeśli problem nie zniknie, lepiej zarezerwuj wizytę w warsztacie.

Co ile wymiana rozrządu silnika? Ile to kosztuje? Kiedy wymieniać? [PORADNIK]

Po czym poznać, że łańcuch rozrządu jest do wymiany? Sprawdź, kiedy go wymienić

Po przebiegu ok. 100 tys. km warto zajrzeć pod maskę i przyjrzeć się łańcuchowi rozrządu. Jak rozpoznać, że uległ awarii?

Głośna praca łańcucha rozrządu na zimnym silniku i charakterystyczny metaliczny dźwięk, także przy wyłączaniu napędu.

Nierówna praca silnika, utrata mocy.

Większe zużycie paliwa.

Pamiętaj, że raz zdemontowanego łańcucha, np. przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą silnika, nie można montować ponownie.

