Rewolucja w mObywatelu? Jeśli zapowiadane zmiany wejdą w życie, kierowcy będą zachwyceni

mObywatel to aplikacja rządowa, która dziś oferuje niezliczoną ilość opcji. Dla samych kierowców daje możliwość podglądu posiadanych pojazdów i dat ich przeglądów czy OC. Poza tym w mObywatelu kierowca może mieć swoje prawo jazdy, sprawdzić historię otrzymanych mandatów i punktów karnych, a nawet złożyć wniosek o 30-dniowe prawo jazdy tymczasowe po zdaniu egzaminu. Na tym jednak nie koniec.

Wniosek o nowe prawo jazdy online? mObywatel z nowościami

Jak informuje Interia, wkrótce możliwości mObywatela dla kierowców zostaną znacznie rozszerzone. Aplikacja zmniejszy ilość przypadków, w których kierowca będzie musiał pojawić się w wydziale komunikacji. Za jej sprawą otrzyma możliwość złożenia wniosku o wydanie:

pierwszego prawa jazdy, ale także wtórnika dokumentu czy jego wymianę po minięciu terminu ważności.

Karty Kwalifikacji Kierowcy w przypadku kierowców zawodowych.

Składając wniosek, kierujący będzie mógł podjąć decyzję dotyczącą sposobu płatności za czynność urzędniczą. Będzie mógł także zadecydować odnośnie sposobu odbioru dokumentu. Ma możliwość wyboru np. dostarczenia nowego prawa jazdy lub karty kierowcy listownie.

Nowości w mObywatelu też dla kandydatów na kierowców

Na tym nowe funkcjonalności mObywatela dla kierowców się nie wyczerpują. Aplikacja da także stały podgląd pod status toczących się spraw. Pokaże np. termin egzaminu na prawo jazdy lub wyśle powiadomienie w sytuacji, w której dokument będzie czekał na odbiór w wydziale komunikacji.

Poza tym rząd chce, aby kandydaci na kierowców za sprawą mObywatela mieli dostęp np. do statystyk dotyczących ośrodków nauki jazdy i instruktorów. Pokazane zostaną wyniki zdawalności danych jednostek. To ułatwi podjęcie decyzji dotyczącej wyboru konkretnej szkoły nauki jazdy. Osoby starające się o uprawnienia do kierowania pojazdami będą mogły również zapisać się na egzamin w WORD. Wskażą dogodny termin oraz będą mogły dokonać płatności online.

Zmiany w mObywatelu z pewnością idą w dobrym kierunku. Na razie jedno pozostaje w ich przypadku nieznane. Mowa o terminie ich wprowadzenia. Aktualizacja ma się pojawić, Ministerstwo Cyfryzacji na razie nie mówi jednak kiedy konkretnie.